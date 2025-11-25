Lily-Rose Depp sorprende en el primer vistazo a Werwulf, la nueva apuesta de Robert Eggers

El cineasta estadounidense se mantiene completamente fiel a la personalidad que lleva cultivando desde sus inicios: un terror de época, oscuro y cuidado.

Hoy 07:53

El primer material filtrado desde el set de Werwulf dejó en claro que Lily-Rose Depp será una de las presencias más fuertes de la nueva película de Robert Eggers.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras el éxito mundial de Nosferatu, que recaudó más de 181 millones de dólares y consiguió cuatro nominaciones al Oscar, Eggers regresa al cine con una historia nuevamente ligada al terror. Werwulf está ambientada en la Inglaterra del siglo XIII y gira en torno a una aldea acosada por un hombre lobo. Pero en este primer vistazo, todas las miradas se las lleva Lily-Rose Depp.

Lily-Rose Depp, casi irreconocible

En las imágenes tomadas durante el rodaje, Lily-Rose aparece con un aspecto profundamente transformado: su rostro luce desfigurado, agotado y marcado por un contexto hostil que aún se mantiene en secreto. Su apariencia ya generó conversación entre seguidores del género, que destacan lo extremo del cambio físico y el impacto visual que provoca.

La actriz vuelve a trabajar con Eggers después de Nosferatu y, por lo visto, su presencia será clave para construir la atmósfera inquietante que caracteriza al director.

Un elenco potente alrededor de ella

Junto a Lily-Rose, aparecen Aaron Taylor-Johnson —ensangrentado y con vestuario desgastado— y Willem Dafoe, fotografiado a caballo con su inconfundible expresión severa. Ambos también formaron parte de Nosferatu, reforzando la continuidad estética y de elenco que Eggers suele mantener.

Una historia donde lo humano y lo monstruoso se cruzan

El guion, coescrito por Eggers y Sjón, explora la frontera entre el hombre y la criatura, con Taylor-Johnson interpretando al temido hombre lobo. La participación de Lily-Rose Depp sugiere un rol emocionalmente intenso, probablemente ligado al conflicto central, aunque todavía no se revelaron detalles oficiales sobre su personaje.

Lo que viene para Werwulf y para Eggers

El estreno está previsto para el 25 de diciembre de 2026, replicando la estrategia de lanzamiento de Nosferatu. Las expectativas ya son altas: el director ha logrado consolidar un estilo propio dentro del terror de época con películas como La bruja, El Faro y El Hombre del Norte.

Lily-Rose Depp

Eggers ha dicho varias veces que no planea filmar historias contemporáneas. "Grabar un celular es la muerte", declaró en una entrevista reciente, reafirmando su compromiso con el cine de época. Además, trabaja en una futura adaptación de Dentro del laberinto, que podría llegar en 2028.

Con Werwulf, Lily-Rose Depp se perfila como una pieza central en el universo visual y narrativo del director, y este primer vistazo confirma que su interpretación será uno de los elementos más comentados del filme.