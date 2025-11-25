Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este miércoles se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.
Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Miércoles 26 de noviembre:
de 07:00 a 10:00 hs afectando a parte de los barrios Centro y Belgrano de la ciudad Capital (comprendido entre Belgrano, 24 de septiembre, Catamarca y 3 de febrero)
de 08:30 a 11:30 hs afectando a los barrios Juan Felipe Ibarra, Bosco 1 y 3 de la ciudad Capital
09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Bandera Bajada, Caspi Corral, El Pirucho y La Invernada (dpto. Figueroa)
de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Puestito de San Antonio (dpto. Capital)
de 11:00 a 14:00 hs afectando a los barrios Coesa y Borges 2°Ampliación de la ciudad Capital.