Una joven contó cómo redujo su factura de luz y el truco se volvió viral

La usuaria comparó dos meses de consumo y aseguró que el cambio fue “abismal”. Su método generó miles de reacciones en redes y abrió un debate sobre cómo ahorrar energía en el hogar.

Hoy 10:32

TikTok se convirtió en un espacio habitual para compartir trucos caseros y consejos de la vida diaria. En medio de esos contenidos, una influencer sorprendió al revelar cómo logró reducir a la mitad su consumo de electricidad con una sola decisión: dejar de usar la pava eléctrica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La joven explicó que, desde que reemplazó la pava eléctrica por una común de hornalla, su factura de luz comenzó a llegar mucho más barata. El video ya superó los 26 mil likes y acumuló alrededor de 1800 comentarios.

“Sacá la pava eléctrica de tu casa, es lo que más luz consume”, aseguró en la grabación. Luego agregó: “Desde que tengo pava eléctrica las boletas de luz vienen desde 60 mil pesos para arriba. Sí, desde que tengo pava eléctrica. Lo discuto con mi pareja y él me dice que estoy loca”.

Según su testimonio, ese electrodoméstico era el que más energía gastaba en el hogar. “Entonces empecé a usar la pava que yo ya tenía antes, la que va en la cocina. Pava común, como a Martín Fierro le gusta. El mes pasado me vino $ 69.500 y este mes $ 32.600. Es abismal la diferencia”, contó la tiktoker.

También aclaró que no modificó el uso del resto de los aparatos eléctricos. “Uso los mismos electrodomésticos. De hecho, este mes me compré una olla a presión que la usé dos veces. Así que si quieren un buen consejo: saquen la pava eléctrica de sus casas”, insistió.

El video abrió un fuerte debate en la plataforma y desató todo tipo de comentarios.