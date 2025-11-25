Caso $Libra: extrajeron US$9 millones de una billetera antes que congelara los fondos

Así lo pudo detectar el experto en informática Fernando Molina, que difundió los movimientos financieros desde sus redes sociales.

Hoy 12:19

Una serie de sugestivos movimientos se registraron en las últimas horas en una de las cuentas virtuales atribuidas al caso $Libra, cuando US$9 millones fueron retirados de una billetera digital ante la posibilidad de que la Justicia de Estados Unidos congele o restrinja la actividad de los fondos que acumulan millones de dólares obtenidos por la criptomoneda de la estafa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Así lo pudo detectar el experto en informática Fernando Molina, que difundió los movimientos financieros desde sus redes sociales.

"Hay nuevos movimientos del dinero que estaba en las cuentas multisig", detalló Molina, y añadió que se "movieron 69 mil SOL", lo que equivale a 9 millones de dólares, al destino 'oHtMM', otra cuenta.

"El dinero no se movía desde 15 de febrero, y oHtMM comenzó a mover dinero a 2B7NY de a tandas más pequeñas (200, 600, 700 SOL)", describió Molina.

El experto informático consignó que "luego transforman los SOL en dólares y los envían por deBridge a otra blockchain donde se pierde el rastro. Es la primera vez que vemos que sale dinero de las multisig. Recordemos que este es dinero 'de la Argentina', según Davis", aclaró, al recordar la conversación filtrada de Hayden Davis, creador de la criptomoneda Libra.

Molina advirtó además que "todo esto ocurre" mientras un bufete de abogados que representa a los damnificados solicitó ante la jueza federal Jennifer Rochon que "se instale nuevamente un pedido de congelamiento de fondos".

"Pude encontrar a donde están enviando el dinero. Es una wallet de TRON, una red que Davis no usa. ¿Le está enviando el dinero a alguien?", se preguntó el informático.

Y completó: "De los 9 millones de la multisig relacionada con $LIBRA y que pasaron a la red de TRON, enviaron 1.5 M de dólares a 3 wallets y comenzaron a distribuirlas en transacciones más pequeñas".

Más dudas

En tanto, el diputado de la Coalición Cívica y presidente de la Comisión Investigadora de Libra, Maximiliano Ferraro, difundió este domingo movimientos del extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo, quien la semana pasada declaró ante la Justicia, y Mauricio Novelli, vinculado al caso Libra.

Ferraro consignó desde sus redes sociales que el domingo 10 de noviembre del año pasado tanto Spaguonolo como Novelli, que fue el organizador de Tech Forum, ingresaron a la Quinta de Olivos, a las 18:46 y las 18:38, respectivamente, y sin horario de salida.

"No consta salida. Esa noche, quienes luego aparecen en la trama de Libra y ANDIS habrían compartido mesa con el Presidente", dijo Ferraro, al citar la página 200 del informe producido por la Comisión Investigadora.