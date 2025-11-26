Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 NOV 2025 | 35º
X
Locales

EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 10:42

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Jueves 27 de noviembre: de 06:00 a 09:00 hs afectando a parte de la ciudad de Frias (comprendida entre Carlos Gardel y San Martin, Brasil, Juan Perón y Entre Rios); de 07:00 a 10:00 hs afectando a parte de la ciudad de Forres (zona centro y norte) y a la localidad de El Zanjón (dpto. Capital); de de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios Ulluas, Jardín, Los Flores y Los Flores 1° Ampliación de la ciudad Capital y  a las localidades de Cañada Del Medio, Las Palmeras, Rodeo De Soria, Hulla Pujio, El Churqui (dpto. Capital); 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Belgrano de la ciudad Capital (comprendido entre Francia, Illia, Juncal, Rep. De Siria, y Domingo Palacios); de 09:30 a 12:30 hs afectando a la localidad de El 49 (dpto. Ojo de Agua) y de 10:00 a 13:00 hs afectando a los barrios Los Telefónicos y Parque del Rio 1 de la ciudad Capital.

Viernes 28 de noviembre: de 07:30 a 10:30 hs afectando a parte de la ciudad de Beltran (zona norte); de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios El Timbo, La Reserva y la localidad de Santo Domingo (dpto. Robles), zona rural de Los Juries y a la localidad de Nuevo Líbano (dpto. Banda); de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de la ciudad de Quimili (sobre calle Avellaneda y al barrio FoNaVi) y a las localidades de Bandera Bajada, Caspi Corral, El Pirucho y La Invernada (dpto. Figueroa) y de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte del barrio Los Imigrantes de la ciudad Capital (comprendido entre Aguirre, Lavalle, Bélgica, Lamadrid, Av. Colon y Julian y Benicio Díaz).

TEMAS Edese

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Villa Atamisqui: encontraron el cuerpo del joven tucumano desaparecido en el Río Dulce
  2. 2. El tiempo para este miércoles 26 de noviembre en Santiago del Estero: anticipan probables tormentas hacia la noche y 39ºC de máxima
  3. 3. Santiago del Estero refuerza la vigilancia y prevención ante la Alerta Nacional por Sarampión
  4. 4. Grave: intentó abusar de una adolescente en el ascensor de un edificio céntrico
  5. 5. Flor Jazmín Peña deslumbró con una microbikini en una piscina de lujo durante su viaje a Iguazú
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT