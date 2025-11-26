EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 10:42

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Jueves 27 de noviembre: de 06:00 a 09:00 hs afectando a parte de la ciudad de Frias (comprendida entre Carlos Gardel y San Martin, Brasil, Juan Perón y Entre Rios); de 07:00 a 10:00 hs afectando a parte de la ciudad de Forres (zona centro y norte) y a la localidad de El Zanjón (dpto. Capital); de de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios Ulluas, Jardín, Los Flores y Los Flores 1° Ampliación de la ciudad Capital y a las localidades de Cañada Del Medio, Las Palmeras, Rodeo De Soria, Hulla Pujio, El Churqui (dpto. Capital); 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Belgrano de la ciudad Capital (comprendido entre Francia, Illia, Juncal, Rep. De Siria, y Domingo Palacios); de 09:30 a 12:30 hs afectando a la localidad de El 49 (dpto. Ojo de Agua) y de 10:00 a 13:00 hs afectando a los barrios Los Telefónicos y Parque del Rio 1 de la ciudad Capital.

Viernes 28 de noviembre: de 07:30 a 10:30 hs afectando a parte de la ciudad de Beltran (zona norte); de 08:00 a 11:00 hs afectando a los barrios El Timbo, La Reserva y la localidad de Santo Domingo (dpto. Robles), zona rural de Los Juries y a la localidad de Nuevo Líbano (dpto. Banda); de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de la ciudad de Quimili (sobre calle Avellaneda y al barrio FoNaVi) y a las localidades de Bandera Bajada, Caspi Corral, El Pirucho y La Invernada (dpto. Figueroa) y de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte del barrio Los Imigrantes de la ciudad Capital (comprendido entre Aguirre, Lavalle, Bélgica, Lamadrid, Av. Colon y Julian y Benicio Díaz).