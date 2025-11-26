Consejo de Mayo: con diferencias por la reforma laboral, el Gobierno adelanta para el 9 de diciembre el documento final

El organismo definirá antes de las sesiones extraordinarias los detalles de las reformas laboral y tributaria. También se espera consenso sobre los principales proyectos que integran el Pacto de Mayo.

El Consejo de Mayo adelantará la presentación del informe final del organismo al 9 de diciembre. Hasta ahora, se esperaba que el documento se diera a conocer el 15 de diciembre, pero se aceleró para darlo a conocer antes de las sesiones extraordinarias.

De esta manera, el organismo consultor presentará la letra chica de los principales proyectos que figuran en el Pacto de Mayo. Entre ellos, aparecen la reforma laboral y la tributaria.

En ese informe se espera ver los detalles de la modernización laboral que el Gobierno quiere tratar en extraordinarias. Según fuentes que integran el Consejo, la idea es que los puntos que se den a conocer -sobre este tema y los demás-, tengan el consenso mayoritario de todos los actores involucrados.

Los títulos que tendría la modernización laboral que quiere el Gobierno son: ultraactividad, relación de los convenios, carga fiscal, financiamiento de sindicatos y cámaras, derechos colectivos, derechos de trabajo individual, trabajadores autónomos, democracia sindical y delegaciones varias.

En este contexto, fuentes oficiales consultadas deslizaron que -ante las quejas de la CGT- la intención de la reforma laboral no es quitar derechos: “Peor derecho quitado que el que tiene empleo informal no hay ninguno”. Y sumaron: “Nunca es para atrás, los derechos que ya se tienen, ya están”.

No obstante, aún hay mucho hermetismo sobre cómo será la totalidad del proyecto. Pero, desde el Consejo de Mayo deslizaron que más de un integrante estaría de acuerdo con “terminar con la industria del juicio y el carancheo”.

Cómo continuará el esquema del Consejo de Mayo

“Adelantamos al 9 de diciembre la presentación de los proyectos. El 9 sacaremos pulido casi todo lo que hemos presentado y por lo menos habrá un producto del trabajo que hicimos durante todo el año”, indicó Cristian Ritondo, integrante del Consejo, a la salida de la reunión.

Y agregó: “Hay acuerdo en la estructura (de lo que va a presentar el organismo), hay que discutir lo fino. La estructura es lo que pensamos sobre cada título que presentaremos. Ahora cada uno dio a conocer sus propuestas y al final del camino seguro estará la impronta del Ejecutivo en el documento”.

En este contexto, se espera que haya una última reunión del Consejo de Mayo antes de la presentación del informe, para aprobar de manera definitiva el texto.

Con el Consejo de Mayo, el Ejecutivo da a conocer, antes de que se debatan en el Congreso, distintas medidas que busca impulsar en esta segunda etapa de gestión. De esta manera, se asegura de obtener consensos y apoyos de varios sectores antes de llegar al recinto.

En sesiones extraordinarias también se tratarían el Presupuesto 2026, la Ley de Responsabilidad Fiscal, de Perdón Fiscal, la modificación de la Ley de Glaciares y el nuevo Código Penal. Algunas de ellas quedarían para febrero, ya que en el Gobierno sostienen que en diciembre no se llegarán a debatir en su totalidad.