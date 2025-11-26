Milei se mostró con el canciller israelí y ratificó su apoyo: “Combatimos el terrorismo y el antisemitismo”

El Presidente participó del 90° aniversario de la DAIA. “Apoyar a Israel es necesario para nuestro país”, expuso.

Hoy 21:12

Un día después de recibir en Casa Rosada al canciller de Israel, Gideon Sa’ar, el Presidente Javier Milei participó del 90° aniversario de la DAIA. “Israel es un ejemplo radical de los valores que hicieron grande a Occidente”, afirmó el mandatario.

“Considero de especial importancia estar aquí hoy. Desde el 7 de julio las comunidades judías vienen recibiendo hostigamiento constante de quienes dicen combatir las injusticias”, señaló el Presidente. Y remarcó: “Tenemos tolerancia cero con el antisemitismo”.

En la misma línea, Milei recordó que en la última gira por Israel firmaron un memorándum “en defensa de la libertad y la democracia”. Y envió un mensaje a la oposición peronista: “Que quede en claro la diferencia: mientras otros gobiernos firmaban un pacto con Irán para encubrir atentados terroristas en suelo argentino, nosotros pactamos con Israel para combatir el terrorismo y el antisemitismo”.

“Esperamos que este memorándum sirva no solo para mejorar la cooperación con Israel, sino para impulsar la lucha contra el terrorismo”, añadió. “Argentina será el país pionero junto con Estados Unidos en promover estos acuerdos”, indicó.

El Presidente aseguró: “El mundo no es como años atrás, el 7 de octubre todos pudimos ver la cara del mal. Pudimos ver los crímenes más aberrantes. Fue un evento traumático, que eso recordó a todos que Israel está combatiendo a un enemigo que no perdona a niños ni mujeres, con capacidad genocida”.

“Hoy, Israel puede ver la luz gracias al esfuerzo de los soldados y el apoyo del Presidente Trump”, expresó Milei. Y añadió: “Mientras la gran mayoría le dio la espalda al mundo judío, nosotros le dimos la mano. Al mal hay que enfrentarlo con la misma fuerza. La indiferencia con el mal es ser parte del mismo mal”.

“Apoyar a Israel es necesario para nuestro país, tenemos que renovar nuestro compromiso con el bien”, manifestó el jefe de Estado. “La consecuencia de resignar estos valores es que empezamos a perder el rumbo. Empezamos a confundir la caridad con la redistribución, empezamos a hacer del pobre un esclavo del Estado”, destacó el Presidente. Y finalizó: “Ellos necesitan que la gente piense que el Estado es el que crea crecimiento y bienestar y no su propio esfuerzo”.