DEVA presenta “Don Quijote” este sábado en el Teatro 25 de Mayo

El estudio de danzas llevará a escena una nueva función del clásico ballet este 29 de noviembre a las 21 horas, con bailarinas y actores en escena.

Hoy 23:31
El estudio de danzas DEVA presentará este sábado 29, a las 21 horas, una puesta especial de “Don Quijote” en el escenario del Teatro 25 de Mayo, en una noche que combinará danza, interpretación teatral y un fuerte espíritu artístico.

La función reunirá a bailarinas de diferentes edades —desde niñas que inician su camino en la danza hasta intérpretes con amplia experiencia— y también contará con la participación de actores en escena, aportando una narrativa dinámica que enriquecerá aún más el clásico.

La presentación forma parte del crecimiento del espacio, que continúa expandiendo su propuesta formativa y creativa dentro del ámbito cultural santiagueño.

La cita es este sábado 29 a las 21 horas en el Teatro 25 de Mayo.

