El tiempo para este jueves 27 de noviembre en Santiago del Estero: probabilidad de tormentas y chaparrones y 35ºC de máxima

Según el SMN, otro día caluroso le espera a los habitantes de la Madre de Ciudades. Durante la madrugada podría haber tormentas aisladas y chaparrones durante la mañana.

Hoy 02:27

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que este jueves Santiago del Estero tendrá una jornada de calor intenso, con una temperatura máxima de 35°C y una mínima de 24°C.

Para la madrugada se esperan tormentas aisladas y durante la mañana chaparrones.

Si bien las probabilidades de que estas sucedan, son del 40%, para la tarde y noche también se esperan tormentas aisladas.

De lo que están seguros en el Servicio Meteorológico Nacional, es que hará calor.

Los vientos soplarán del sector este, luego rotarán al noreste, mientras que por la tarde y noche serán desde el sector al norte.

En cuanto al pronóstico extendido, para el viernes se espera una máxima de 35°C y una mínima de 22°C, además de chaparrones y tormentas aisladas durante la tarde y la noche.