Macaulay Culkin abre la puerta a Mi pobre angelito y propone una secuela con un giro inesperado

El actor no descarta retomar el papel de Kevin McCallister y hasta reveló una idea propia para una posible continuación, donde el conflicto se invierte y el protagonista debe enfrentarse a las trampas de su propio hijo.

Con la llegada de la Navidad, reaparecen los clásicos que suelen acompañar estas fechas. Más allá de Papá Noel y sus tradiciones, títulos como Duro de Matar o Mi pobre angelito vuelven a ocupar un lugar destacado. En este contexto, Macaulay Culkin dejó abierta la posibilidad de retomar su papel en una nueva película.

Durante una presentación de su gira A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, citada por Deadline, el actor señaló ante el público que no sería “alérgico” a volver a interpretar a Kevin, aunque aclaró que lo haría únicamente “si fuera lo correcto”. Además, reveló que ya tiene una idea bastante definida para una posible secuela: “Tengo una idea. Soy viudo o divorciado. Estoy criando a un niño. Trabajo mucho y no le presto suficiente atención, así que el chico empieza a molestarse conmigo y termino quedando afuera de casa. El hijo de Kevin no me deja entrar… y es él quien me pone las trampas”.

La propuesta invierte el concepto original de 1990: ya no es un niño defendiendo el hogar, sino un Kevin adulto, con una vida agitada y una relación distante con su hijo, intentando regresar a la casa. Culkin incluso explicó el sentido metafórico de la historia: “La casa es una metáfora de nuestra relación y mi personaje tiene que ser aceptado nuevamente en el corazón de su hijo. Ese es el pitch más cercano que tengo. No estoy completamente alérgico a hacerlo, si fuera lo correcto”.

La primera película recaudó 476 millones de dólares en su estreno, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de 1990. No obstante, la idea surge en medio del debate que Chris Columbus, director de las dos primeras entregas, reavivó meses atrás al afirmar que “nunca debería hacerse un remake de Mi pobre angelito”, ya que el original fue “un momento muy especial que no puede recrearse”.

¿Primera o segunda?

Culkin ya había generado sorpresa al elegir su favorita durante su participación en Hot Ones. Ante la pregunta de si prefería Mi pobre angelito o Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, respondió sin dudar: “La segunda. Me pagaron más. Creo que tengo el cinco por ciento del beneficio neto. Y el quince por ciento del merchandising”.

También recordó una anécdota viral con Joe Pesci, quien durante los ensayos de la primera película llegó a morderle un dedo para intimidarlo. “Quería asustarme. Me dijo: ‘Quiero ser amenazante con este niño’”, relató Culkin.

Pese al escepticismo sobre nuevos proyectos, Mi pobre angelito sigue siendo un clásico navideño vigente entre distintas generaciones.