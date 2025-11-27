El CPCESE invita a una jornada de bienestar para matriculados mayores de 50 años

La Comisión Senior organiza una jornada recreativa con actividades, exhibición de newcom y desayuno compartido. La cita es este sábado 29 desde las 8 en el Predio Social y Deportivo.

Hoy 12:58

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas invita a todos los matriculados mayores de 50 años a participar de una propuesta pensada para mover el cuerpo, relajar la mente y compartir un momento agradable entre colegas. Bajo el lema “En movimiento por un cuerpo sano y mente feliz”, la jornada se desarrollará en el Predio Social y Deportivo del CPCESE, este sábado 29 con horario de concentración desde las 8 de la mañana.

Los asistentes podrán disfrutar de actividades lúdicas y recreativas, especialmente diseñadas para promover el bienestar físico y emocional. Además, el encuentro contará con una exhibición de newcom, a cargo de integrantes del equipo local, que acompañarán y sumarán su energía a la iniciativa.

Como parte del espíritu de camaradería, se ofrecerá un desayuno para compartir entre amigos y colegas, ideal para comenzar el día con alegría y en comunidad. Se recomienda asistir con ropa cómoda y, si se desea, llevar equipo de mate.

La actividad es organizada por la Comisión Senior, con la colaboración de integrantes del equipo de Newcom, y busca fortalecer los espacios de encuentro y promoción de hábitos saludables entre los matriculados.