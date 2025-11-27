Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 NOV 2025 | 41º
X
Locales

Se realizaron operativos de erradicación de basurales en distintos sectores de La Banda

Solicitan sacar los residuos únicamente en los horarios establecidos y evitar arrojar escombros o restos voluminosos en los contenedores para mantener la ciudad limpia y ordenada.

Hoy 13:23
La Banda

La Secretaría de Servicios Púbicos de la Municipalidad de La Banda desplegó operativos de limpieza de manera simultánea con el fin de erradicar los mini basurales que se formaron en diferentes sectores de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la mañana del jueves el personal de área movilizó camiones y palas cargadoras en el Pasaje Ricardo Rojas, Julio Argentino Jerez y Rivadavia, Av. Libertador y Las Heras, Av. Libertador y Alberdi y Paul Harris.

En este sentido, desde el área se indicó que tras realizarse un relevamiento por los diferentes barrios de la ciudad y atendiendo a las solicitudes de los vecinos, se localizaron los mini basurales formados por el accionar de personas desaprensivas.

En este sentido, se recuerda a los vecinos que respeten los horarios de recolección de residuos domiciliarios y hagan un uso responsable de los contenedores. Asimismo, se solicita tener precaución con el mantenimiento de los desagües pluviales, los que deben mantenerse limpios  para facilitar el escurrimiento del agua en esta temporada estival.

TEMAS Municipalidad de La Banda

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este jueves 27 de noviembre en Santiago del Estero: probabilidad de tormentas y chaparrones y 35ºC de máxima
  2. 2. Con las manos en la masa: la policía lo atrapó adentro de la casa que entró a robar
  3. 3. Entregaron un reconocimiento a una de las fundadoras de la Esc. de Capacitación Nº 10 en su 56º aniversario
  4. 4. Le dio una paliza a su novia cuando lo encontró con dos mujeres filmando contenido sexual
  5. 5. Secuestraron un automóvil con documentación apócrifa en un control vehicular
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT