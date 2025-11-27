Se realizaron operativos de erradicación de basurales en distintos sectores de La Banda

Solicitan sacar los residuos únicamente en los horarios establecidos y evitar arrojar escombros o restos voluminosos en los contenedores para mantener la ciudad limpia y ordenada.

Hoy 13:23

La Secretaría de Servicios Púbicos de la Municipalidad de La Banda desplegó operativos de limpieza de manera simultánea con el fin de erradicar los mini basurales que se formaron en diferentes sectores de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la mañana del jueves el personal de área movilizó camiones y palas cargadoras en el Pasaje Ricardo Rojas, Julio Argentino Jerez y Rivadavia, Av. Libertador y Las Heras, Av. Libertador y Alberdi y Paul Harris.

En este sentido, desde el área se indicó que tras realizarse un relevamiento por los diferentes barrios de la ciudad y atendiendo a las solicitudes de los vecinos, se localizaron los mini basurales formados por el accionar de personas desaprensivas.

En este sentido, se recuerda a los vecinos que respeten los horarios de recolección de residuos domiciliarios y hagan un uso responsable de los contenedores. Asimismo, se solicita tener precaución con el mantenimiento de los desagües pluviales, los que deben mantenerse limpios para facilitar el escurrimiento del agua en esta temporada estival.