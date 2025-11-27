Ingresar
El jefe de Gabinete recibió en Casa de Gobierno a alumnos de Las Termas de Río Hondo

Elías Suárez dio la bienvenida a un grupo de estudiantes del Instituto San Francisco Solano que participan del programa “Conociendo mi provincia”, iniciativa que permite recorrer sitios históricos y turísticos de Santiago del Estero.

Hoy 14:53

El jefe de Gabinete, Elías Suárez, recibió este jueves en Casa de Gobierno la visita de 22 alumnos del Instituto San Francisco Solano de la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos, en el marco del programa “Conociendo mi provincia”, oportunidad en la cual, en nombre del gobernador Gerardo Zamora, dio la bienvenida a los chicos y sus docentes.

Asimismo, Suárez destacó la vigencia e importancia del programa, que permite a los alumnos del interior que cursan el último año del secundario hacer un recorrido por sitios históricos, espacios turísticos y otros lugares que forman parte del patrimonio provincial.

Remarcó, en ese sentido, el compromiso del gobierno de apoyarlos en los desafíos que tengan a futuro.

“Poder conocer los lugares más emblemáticos  hacen que este viaje sea una oportunidad para todos para aprender y valorar los logros de Santiago del Estero”, subrayó luego.

Para terminar, el jefe de Gabinete y gobernador electo, agradeció el acompañamiento de los docentes en esta enriquecedora experiencia para con los alumnos.

