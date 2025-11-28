La fuerte historia del nene mendocino que con 12 años superó duras pruebas y recibió la inesperada ayuda de Bizarrap

Enfrentó una enfermedad y venció el bullying. Hizo del fútbol un refugio y de las redes, su cancha. El robo de identidad digital y la ayuda de su ídolo, su relato es de lo más conmovedor.

Ramiro Conti tiene 12 años, vive en Mendoza y su historia emociona por lo que cuenta, pero sobre todo por cómo lo cuenta. Con una pasión genuina por el fútbol y una sensibilidad que desarma, este chico encontró en la comunicación un lugar para expresarse pese a ciertas piedras que la vida le puso en el camino.

Hoy, con más de 52 mil seguidores en TikTok y una cuenta de Instagram que estuvo a punto de perder para siempre, Rami es mucho más que un nene que habla de fútbol: es un ejemplo de ternura, perseverancia y amor por lo que hace.

“Unos años atrás empecé a ver fútbol, me fui enganchando hasta que mi papá me llevó a la cancha a ver a Godoy Cruz y me empezó a gustar cada vez más”, cuenta a TN con una sonrisa tan grande que hasta se escucha en la entrevista telefónica. Aquella vez, sin saberlo, empezó el camino que lo llevaría a convertirse en una pequeña figura del análisis futbolero en redes sociales.

Un día, casi como un juego, decidió subir un video a TikTok comentando un partido. La respuesta fue inmediata. Los seguidores comenzaron a multiplicarse y su forma clara, respetuosa y apasionada de hablar del deporte lo volvió una voz reconocida entre quienes aman la pelota.

Su hermano Gonzalo Conti, periodista y relator, fue una inspiración clave: “Él unió su pasión por el fútbol y la comunicación, y a mí me pasó algo parecido”, dice Ramiro.

La cuenta falsa y el gesto de Bizarrap

En medio del crecimiento público apareció un golpe inesperado. Alguien creó una cuenta de Instagram con su nombre y comenzó a replicar su contenido.

Esa cuenta empezó a sumar seguidores, mientras Ramiro no sabía quién estaba detrás ni tenía forma de acceder. Lo que parecía una injusticia más en el mundo digital terminó convirtiéndose en una historia de solidaridad inesperada.

En una de las publicaciones de esa cuenta falsa, Bizarrap comentó: “Grande Rami”. Fue entonces cuando el chico decidió escribirle por privado y aclararle la situación: “Biza, yo no soy dueño de esa cuenta y alguien está usando mi material”. La respuesta del productor musical fue inmediata y conmovedora: le prometió que lo iba a ayudar.

“Durante un mes hablamos todos los días con Bizarrap”, relató Ramiro emocionado. “Él me decía que estaba chamuyando al dueño de la cuenta para que me la dé, que no podía hacerle eso a un chico”.

Incluso, Bizarrap le propuso al creador de la cuenta falsa un gesto inusual: un video dedicado a su familia y la promesa de no revelar su identidad a cambio de que devolviera el perfil.

Finalmente, ayer, Ramiro recuperó su cuenta de Instagram. Lo hizo en el mejor momento: mientras vive con intensidad la previa del Mundial y piensa cubrir cada partido de la Selección con la misma emoción con la que un día pisó por primera vez la cancha de Godoy Cruz.

Hay algo en Ramiro que desarma. Lejos del enojo o la bronca, al hablar del joven que le robó la cuenta, dijo con total sinceridad: “Igual era bastante buena onda el muchacho que hizo la cuenta falsa”. Su mirada no es de reproche, sino de comprensión. De una bondad que parece intacta, a pesar de todo.

“Mis papás me apoyan en todo y me admiran”, afirma con orgullo. Y ese apoyo no es menor.

Gabriel, su papá, contó a TN que Ramiro está en tratamiento oncológico desde los dos años por un diagnóstico de presencia de nódulos en el cerebro.

Estuvo internado en varias ocasiones y, aunque hoy está estable, debe tomar medicación diaria: una pastilla por la mañana y otra por la noche. Puede hacer casi todo, pero no deportes de alto impacto. También tuvo un botón gástrico como parte de su tratamiento.

El fútbol desde otro lugar

Ramiro viene de una familia de jugadores profesionales, y el deseo del fútbol está marcado en él casi como un mandato. Sin embargo, su cuerpo no siempre respondió como él quería. En la escuela sufrió bullying porque no tenía las mismas habilidades que sus compañeros.

“Todavía queda alguno que lo carga porque no tiene cejas debido a la medicación”, contó su padre con dolor y orgullo a la vez.

Pero lejos de rendirse, Rami encontró otro modo de vivir su pasión: hablar de fútbol, analizarlo, sentirlo desde un lugar distinto al que impone la lógica de la competencia. Hoy, su voz se escucha. Sus amigos lo apoyan, sus seguidores crecen y su historia inspira.

“Yo quiero conocer en persona a Bizarrap”, confiesa, todavía con la emoción latente. Pero quizá, sin saberlo, ya logró algo aún más grande: demostrar que el amor por lo que uno hace puede hacer rodar la pelota, aunque sea de otra manera.