El tiempo para este viernes 28 de noviembre en Santiago del Estero: con 40°C de máxima comienza otra jornada que no dará respiro

El SMN indica que la Madre de Ciudades tendrá otro viernes de intenso calor.

Hoy 06:28

La semana para querer despedirse a puro calor.

Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que Santiago del Estero tendrá una jornada de calor intenso, con una temperatura máxima de 40°C y una mínima de 24°C.

Para la madrugada se esperan tormentas aisladas y durante la mañana chaparrones, con una probabilidad del 70% que ocurra durante las primeras horas de la jornada.

Habrá vientos que rondarán entre los 7 y 32 km/h entre sus límites mínimos y máximos, aunque por la tarde se esperan ráfagas de hasta 50km/h del sector noreste.

En cuanto al pronóstico extendido, para el sábado se espera una máxima de 36°C y una mínima de 24°C, además de cielo parcialmente nublado y tormentas aisladas durante la noche.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.

