EDESE informó cortes programados en la Capital para este sábado y el próximo lunes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital de Santiago del Estero.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Sábado 29 de noviembre: de 06:30 a 09:30 hs afectando a parte del barrio Belgrano de la ciudad Capital (comprendido entre Belgrano, Posadas Este, Arturo Illia y Agustín Álvarez).
Lunes 1 de diciembre: de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio Campo Contreras 2° Ampliación de la ciudad Capital.