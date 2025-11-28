Ingresar
EDESE informó cortes programados en la Capital para este sábado y el próximo lunes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 10:13

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital de Santiago del Estero.

Sábado 29 de noviembre: de 06:30 a 09:30 hs afectando a parte del barrio Belgrano de la ciudad Capital (comprendido entre Belgrano, Posadas Este, Arturo Illia y Agustín Álvarez).

Lunes 1 de diciembre: de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio Campo Contreras 2° Ampliación de la ciudad Capital.

