Macri se metió en la pelea por la AFA: “El Chiqui Tapia es un producto de una decadencia”

Mauricio Macri se metió de lleno en la pelea por la AFA y cuestionó duramente la gestión del actual presidente Claudio “Chiqui” Tapia en medio del escándalo por la suspensión a los jugadores de Estudiantes de La Plata.

En una entrevista con TN, el expresidente fue consultado por la actualidad del fútbol y fue contundente: “Algo tan apasionante como es el fútbol, tan lindo como es el fútbol, hoy está sumergido en la oscuridad”.

Consultado sobre si la crisis en el fútbol era evitable, Macri no dudó: “Pasaron muchas cosas, muchos accidentes desgraciados para que estemos donde estamos. Vamos en contra de lo que está haciendo el mundo entero y Latinoamérica entera. Las consecuencias las vamos a seguir pagando”.

“El ‘Chiqui Tapia’ es un producto de una decadencia, del final de (Julio) Grondona y todo el despelote de la FIFA. Todo eso eclosionó”, sentenció.

Las críticas de Macri llegan en medio de una tormenta para Tapia. La polémica más reciente estalló cuando la AFA otorgó el título de campeón anual a Rosario Central, decisión que generó un rechazo masivo y llevó a los jugadores de Estudiantes de La Plata a realizar un “pasillo de espaldas” en señal de protesta. Ese gesto derivó en un expediente disciplinario.

Macri - Tapia un nuevo capítulo

La tensión entre Macri y Tapia no es nueva. Un día después de que Javier Milei fuera elegido presidente, el exmandatario ya había apuntado directamente contra el “Chiqui”: “La AFA ha hecho cosas populistas aberrantes, como suspender descensos todo el tiempo y sumar equipos a Primera División”.

Además, lo responsabilizó directamente: “No existe la competencia, la meritocracia, el Fair Play ni las reglas de juego. El fútbol expresa lo que pasa en la sociedad; lo que hizo Tapia es imperdonable”.

En aquel momento, Tapia apuntó: “Acá les habla el imperdonable, por si alguno no me conoce o no sabe. Quiero decirles que el fútbol argentino está muy bien. Que se quede tranquilo que algo hemos ganado en estos seis años”.