Un fuerte temporal provocó numerosos problemas en Cafayate

Una fuerte tormenta cayó sobre varias zonas del Valle Calchaquí, provocando anegamientos y complicaciones. También hubo desbordes de los ríos.

Hoy 10:23

Una intensa tormenta se desató el jueves por la noche en Cafayate, generando momentos de preocupación entre vecinos de distintos barrios de la ciudad. La lluvia fue persistente y de gran intensidad, y también se registraron precipitaciones en otras localidades del Valle Calchaquí.

Según relataron vecinos, el aguacero provocó anegamientos en varias calles, complicando la circulación vehicular y peatonal en distintos sectores. En algunos puntos, el agua acumulada superó los niveles habituales, generando dificultades para transitar y afectando el normal desarrollo de actividades nocturnas.

De acuerdo a lo informado por El Tribuno de Salta, la tormenta se produjo de manera repentina, con chaparrones intensos que cayeron en poco tiempo, situación que tomó por sorpresa a muchos residentes y comerciantes. Hasta el momento no se informaron oficialmente lesiones personales, aunque los vecinos reportaron daños materiales menores y complicaciones en algunas arterias de la ciudad.

El fenómeno también impactó en otras zonas del Valle Calchaquí, donde se registraron lluvias fuertes durante la misma franja horaria.

Por lo ocurrido, las autoridades salteñas recomiendan a la población circular con precaución, evitar zonas inundadas y mantenerse atenta a los comunicados oficiales ante posibles nuevas precipitaciones.