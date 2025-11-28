Estudiantes de Sumampa, Bandera Bajada y Monte Quemado visitaron Casa de Gobierno

En el marco del programa “Conociendo mi provincia”, fueron recibidos por los ministros de Educación, Mariela Nassif, y de Gobierno, Marcelo Barbur.

En el marco del programa “Conociendo mi provincia”, los ministros de Educación, Mariela Nassif, y de Gobierno, Marcelo Barbur, recibieron este viernes en Casa de Gobierno a estudiantes del Colegio Agrotécnico N° 7 “Leandro Vicente Taboada” de Bandera Bajada (Adultos), Dpto. Figueroa; del Colegio Secundario “Fray Genesio Baldan” (PCTBI) de Monte Quemado, Dpto. Copo; de la Escuela de Comercio “Gral. Martín Miguel de Güemes” (PCTBI) y de la Escuela de Capacitación N° 3 de Sumampa, estas últimas dos instituciones pertenecen al Dpto. Quebrachos.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos “Juan F. Ibarra”, junto con los docentes y padres que acompañaron a los alumnos.

Cabe destacar que el programa “Conociendo mi provincia” está dirigido a estudiantes del interior que cursan el último año del secundario, a quienes ofrece la oportunidad de compartir una experiencia inolvidable a través de un recorrido por distintos puntos emblemáticos de la ciudad Capital; Las Termas de Río Hondo y Villa La Punta.

En esta oportunidad, los alumnos y docentes mantuvieron una charla amena con los ministros, donde Barbur transmitió el saludo del gobernador Gerardo Zamora y del jefe de Gabinete y mandatario provincial electo, Elías Suárez.

Además, destacó la proyección y la continuidad de los programas provinciales educativos e hizo referencia a las virtudes del programa “Conociendo mi provincia” que en el transcurso de este año permitió que más de 7.500 alumnos pudieran compartir esta experiencia, los que forman parte de más de 88.000 chicos beneficiados desde su lanzamiento.

A su turno, Nassif felicitó a los docentes por el esfuerzo y vocación puesta de manifiesto durante todo el período lectivo y resaltó el acompañamiento constante. “Es una experiencia y un momento que sirve para confraternizar”, agregó.