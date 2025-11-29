Juicio por Cecilia Strzyzowski: las penas para los culpables podrían conocerse en 2026

Chaco. La jueza técnica tiene tres semanas de plazo para asignar condenas. Uno a uno, los pedidos de querella, fiscales y defensa.

Hoy 06:15

Culminó la cesura de la causa 22632/2023-1 "Sena, César Mario Alejandro y otros s/ femicidio" en la que el jurado popular declaró culpable a César Sena por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género respecto al femicidio de Cecilia Strzyzowski.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por el mismo crimen ocurrido el 2 de junio de 2023, Emerenciano Sena y Marcela Acuña (padres de César) fueron encontrados partícipes primarios. Mientras que Fabiana González y Gustavo Obregón fueron declarados culplables por encubrimiento agravado y Gustavo Melgarejo por encubrimiento simple.

Recién en 2026

Según informa Diario Norte de Chaco, durante la audiencia las partes expusieron sus alegatos ante la jueza técnica Dolly Fernández quien oportunamente comunicará la fecha en que leerá la sentencia.

El viernes, al término de la audiencia Fernández confirmó a medios periodísticos que la asignación de penas podría posponerse hasta el próximo año.

Hay que recordar que la magistrada cuenta con un plazo máximo de 15 días para dictar sentencia, pero si en ese tiempo no se define, puede activarse la suspensión de términos y audiencias, lo que trasladaría la resolución recién para 2026.

Caso por caso

Primero fue el turno del fiscal de Cámara Juan Martín Bogado y los fiscales de investigación Jorge Cáceres Olivera y Nelia Velázquez, integrantes del Equipo Fiscal Especial. Ellos ratificaron el pedido de prisión perpetua para César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña; mientras que para Obregón y González requirieron cinco años y diez meses de prisión efectiva. Y para Melgarejo pidieron dos años y diez meses de prisión efectiva. Además, solicitaron que se inscriba la muerte de Cecilia Strzyzowski.

Gustavo Briend, representante de Gloria Romero, coincidió en la pena de perpetua para César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Para González y Obregón, seis años de prisión; y para Melgarejo, tres años de prisión efectiva.

Posteriormente, Juan Ignacio Díaz en representación de Sonia Valenzuela, subsecretaria de Género y Diversidad, coincidió en el pedido de perpetua para el autor material y los partícipes primarios. En tanto para Obregón y González requirió seis años de prisión y para Melgarejo tres años de prisión efectiva.

A continuación, lo hicieron de las defensas: Mónica Sánchez pidió la pena mínima y la libertad condicional para su defendido, Melgarejo. En tanto que Elena Puente y Orlando Peralta, solicitaron el mínimo legal y que se dé por cumplida la pena de sus defendidos González y Obregón.

En tanto que Gabriela Tomljenovic y Celesta Segovia (defensores de César Sena), Ricardo Osuna y Olga Mongelós (defensa de Emerenciano Sena) y Celeste Ojeda (la defensora oficial Nº 12 de Marcela Acuña) se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la prisión perpetua y solicitaron una pena constitucional.