Concretaron la Jornada “Cero Tolerancia a la Violencia de Género en tu lugar de trabajo”

Participaron la secretaria de Trabajo, Prof. Julia Comán, y la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Dra. Matilde O´Mill.

Hoy 23:03

Realizada en el SUM de la Secretaría de Trabajo, la actividad reunió representantes de asociaciones sindicales, del sector empresarial y al público en general, consolidando un espacio de intercambio y formación frente a los desafíos actuales que atraviesan los entornos laborales.

Ademas estuvieron presentes a la Subsecretaria de la Niñez, Adolesncia y Familia Dra. Miriam Nallar, el Subsecretario de Trabajo Dr. Walter Assefh y los directores de Conciliaciones Laborales Dr. Mauricio Rojas Anzani, de Empleo Ramona Abdala, de Higiene y Seguridad Walter Gómez y de Despacho René Garzón.

En la apertura, la secretaria de Trabajo subrayó “la importancia de tomar los ejes del Convenio 190 como una herramienta concreta para prevenir y acompañar situaciones de violencia en un mundo laboral que cambia aceleradamente”. Agregó que estas acciones “se inscriben en la firme decisión del gobernador Dr. Gerardo Zamora a través de la Mesa de Dialogo presidida por el Jefe de Gabiente Elias Suarez de impulsar políticas que garanticen entornos laborales libres de violencias, con un Estado presente y articulado con el sector privado y las organizaciones sindicales”.

Durante su intervención, Comán enfatizó que el abordaje de la violencia de género en los ámbitos de trabajo “no puede ser un componente accesorio, sino un eje estructural de cualquier política pública moderna”. Señaló que “las violencias, en todas sus manifestaciones, impactan directamente en la salud, la productividad y la dignidad de las trabajadoras”, por lo que resulta imprescindible fortalecer la prevención, la detección temprana y los mecanismos de acompañamiento. Subrayó además que el Convenio 190 y la Ley Olimpia constituyen “herramientas técnicas y jurídicas de enorme valor, porque redefinen el mundo del trabajo en clave de cuidado, igualdad y protección integral, tanto en los espacios físicos como en los entornos digitales”.

La secretaria recordó que la cartera laboral cuenta con el programa Trabajo Junto a Vos, una iniciativa que brinda capacitaciones y asesoramiento a asociaciones sindicales y cámaras empresariales para promover ambientes laborales más seguros, dignos y libres de violencias.

A su turno, la ministra Matilde O´Mill destacó que “estamos viviendo un momento extraordinario: convivimos en una asincronía de velocidades entre el avance de la tecnología, la capacidad de interpretación del ser humano y la regulación normativa por parte de las instituciones. Esa tensión tiene implicancias profundas, entre ellas, la manifestación de nuevas formas de violencia”.

O´Mill advirtió que el avance tecnológico transforma también las modalidades de las violencias: “lo que antes ocurría en ámbitos físicos hoy se traslada a entornos digitales, pero el daño es el mismo”. En este sentido, resaltó la importancia del Convenio 190 y la Ley Olimpia: “ambos marcos nos llaman a la prevención antes que a la reacción, a anticiparnos al daño y a prepararnos para comprender un contexto profundamente complejo y cambiante”.

“Resulta imprescindible hablar de lo que está sucediendo. Vivimos un tiempo que exige adaptar nuestras prácticas, conocimientos y culturas para achicar la brecha entre el vertiginoso desarrollo tecnológico y nuestras posibilidades de respuesta. Ese es el gran desafío: adoptar las tecnologías en beneficio del bien común”, añadió.

Finalmente, la ministra remarcó que “el trabajo colaborativo es fundamental. Todos estamos del lado de la protección de la dignidad y los derechos de las personas. El desafío es crear nuevos atajos mentales que nos conduzcan a las soluciones necesarias frente a los problemas que emergen en esta nueva realidad”.

La jornada estuvo a cargo de la Dra. Andrea Coronel y la Lic. Florencia Fernández Salvatierra, integrantes del Equipo Técnico de la Secretaría de Trabajo, quienes mediante ejercicios prácticos abordaron los ejes fundamentales del Convenio 190 y la Ley Olimpia.