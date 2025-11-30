Aguas Blancas: hallan otro cuerpo sin vida a orilla del río Bermejo

Se trata de un albañil. Apareció en Paso Karina y se habría ahogado. Lo buscaban desde el jueves.

El cuerpo de un hombre de poco más de 40 años apareció en el conocido Paso Karina, sobre la frontera entre Aguas Blancas y la ciudad de Bermejo, Bolivia.

Las primeras informaciones es que el hallazgo se produjo muy temprano en la mañana de este sábado y los medios de la ciudad fronteriza de Bermejo dieron la noticia a los pocos minutos de denunciado el hallazgo de Ariel Farfán, quien permanecía desaparecido desde el pasado jueves y que, según las primeras informaciones, se habría ahogado en el río Bermejo, pero del lado argentino como lo afirma la fuente de la ciudad boliviana.

Según datos brindados a Canal 22 Digital (Bermejo, Bolivia), Farfán habría perdido la vida por asfixia por ahogamiento entre las 15.30 y 16.40 del jueves. La corriente lo arrastró alrededor de tres kilómetros, hasta la zona conocida como Paso Karina, donde finalmente fue encontrado este sábado a las 5.40 de la mañana por voluntarios, civiles y familiares que participaban de la búsqueda.

El operativo fue llevado adelante por el Grupo Operativo de los Bomberos Voluntarios de Bermejo, quienes trabajaron desde el momento de la denuncia de desaparición.

Por su parte, el comandante de Frontera Policial, Mauricio Soto, descartó que el caso esté relacionado con ajuste de cuentas. Aclaró que la desaparición ya había sido reportada como un posible ahogamiento en el Bermejo, aunque el hecho ocurrió en territorio argentino, deslizó. Con esta persona hallada sin vida serían al menos cinco los cuerpos encontrados en poco más de un mes en la frontera hídrica, en ambas márgenes del Bermejo.