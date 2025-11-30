“Lo hice por necesidad, no soy ninguna prostituta”: la confesión de la policía hot

Nicole Verón (25) fue suspendida por sus videos eróticos virales con el uniforme de la Policía de la Ciudad. Dice que le escribieron futbolistas y conductores de TV "para propuestas de todo tipo".

Hoy 09:38

Está a la defensiva, convencida de no haber cometido ningún delito y, a la vez, dice no estar acostumbrada a tamaña "popularidad", a la que llegó por una serie de videos hot que se viralizaron. Nicole Verón (25) expone una timidez que nada tiene que ver con esos pasos de comedia subidos de tono, en los que utilizó el uniforme de trabajo.

"Estoy abrumada, mi teléfono está en llamas y estuve cuatro días sin salir de mi casa", resume esta agente de la Policía de la Ciudad, para la que trabaja hace tres años y medio, Desde hace un mes se encuentra con licencia médica y desde la semana pasada es noticia por las imágenes eróticas que posteaba en sus redes sociales y llegaron a la opinión pública. Fue suspendida por su comportamiento indecoroso.

"Nunca imaginé semejante revuelo. Te juro. No pensé que algo así podía pasar y que podía comprometer mi fuente de trabajo. Lo que hice, esto de crear contenido para adultos, es algo que empezó hace un par de semanas y tiene una sola explicación: una necesidad económica".

Soltera, sin pareja, es madre de Emma, que tiene 8 años, "Con el sueldo actual de la policía no nos podemos sostener. Como estoy de licencia mi sueldo llega a $600.000, por eso tomé esa decisión", dice la joven que vive en Ezeiza.

La decisión a la que se refiere Nicole es a que se abrió una cuenta de Only Fans, plataforma en la que se sube contenido erótico, y los suscriptores pagan por ver ese material. "Me arrepiento de lo que hice, estuve mal, pero no tuve intenciones de ofender a la Fuerza policial. Yo empecé haciendo videos audaces, con otra ropa y todo iba más o menos normal y no pasaba nada, tenían visibilidad pero ninguna locura...".

Hasta que algunos "seguidores cebados" empezaron a indagar sobre su vida, a preguntar a qué se dedicaba. "Y cuando les respondí que era policía, no lo podían creer, y me pidieron que posara con el uniforme, que hiciera escenas como policía... Accedí sin pensar en lo que podía generar y todo se descontroló y explotó en todo sentido, creo que el morbo por verme vestida como agente produjo algo impensado", admite Nicole que revela que sale poco de su casa. "Estoy un poco paranoica, de pronto todos me conocen, todo el mundo tiene mi teléfono, me intimida esta realidad".

En un mes Nicole facturó 6 millones de pesos, diez veces lo que cobró estando de licencia médica en la policía. "Cuando empecé a ver lo que estaba ganando, me puse a producir a pleno. Era un monto soñado, al que no me podía negar por una actividad tranquila, que hago en una casa y en la que no molesto a nadie. No es ningún pecado, no me encuentro con gente, nadie me toca, no soy una prostituta. Sí, me pude haber equivocado al usar el uniforme oficial, pero te juro que no lo sabía", baja un cambio.

Su mamá y sus tres hermanos varones la apoyan "porque ellos saben que lo mío es una actuación. Yo no soy esa que se ve ahí y que se muestra sexy, no tiene nada que ver conmigo... Soy tímida pero tengo carácter fuerte y soy muy pensante, aunque no parezca. Pero es un trabajo que se dio sin buscarlo, pero sí necesitarlo. Entonces me propuse crear un personaje de tontita, inocentona. Ser así gusta más, llama la atención y genera más morbo", analiza su performance.

Dice que se siente perseguida como si fuera una delincuente. "Noto una persecución hacia increíble de parte de la Policía y de la Justicia de la Ciudad por filmarme uniformada. Entiendo y reconozco mi error, pero no lo sabía -insiste-, pero ¿es para tanto? Hay tantos delitos que están a la vista de todos y hacen la vista gorda", afirma la chica, que en su Instagram acusó de corrupción a la institución de la que todavía es parte.

Desde el 4 de junio que Nicole se encuentra de licencia médica por las secuelas que le produjeron una situación de violencia de género con su última pareja. "A raíz de eso estuve internada, tuve que un tratamiento psicológico y hoy tomo medicación porque padezco episodios de epilepsia. Con sólo pagar esos remedios se me va buena parte del sueldo y no podía seguir viviendo así, por eso en octubre empecé a producir material para adultos".

De pronto, sin imaginarlo, Nicole se topó con otra realidad. "Sigo creando contenido, pero sin el uniforme. La verdad es que es algo que lo sé hacer y viendo los resultados, fluye. ¿Volver a la Policía? No sé, la verdad es que en este momento no sé qué hacer. No sé si quiero, ahora quedé muy expuesta por todo".

Con los 6 millones de pesos que facturó, Nicole hizo algunas inversiones personales, apartó dinero y hasta pagó la matricula y todo el año 2026 del colegio privado, católico, de su hija Emma. "No te das una idea lo que significa sacarme de encima esas cuotas. ¿Si saben en el colegio? Sí, se enteraron, y debo reconocer que recibí el apoyo total de las autoridades. ¿Mi hija? Emma se da cuenta que su mamá aparece en las noticias, yo algo le comenté y me dijo: 'Mami, vos tranquila, sos la mejor mamá del mundo", reproduce.

Dice tener carácter fuerte, pero la agente reconoce temerle a algún tipo de represalia. "Le tengo miedo al maltrato, al acoso y seguro que voy a estar mal vista y seré el comentario de todo el mundo... Tampoco quisiera que como castigo me deriven a un destino complicado sólo por una cuestión personal", hace saber Nicole, que se desempeñaba realizando tareas internas en la Comisaría 12B de Villa Pueyrredón pero también recorría las calles.

Mencionó la palabra acoso Nicole y todavía tiene fresco lo que sufrió hace dos años: "Un comisario me llamó a su oficina para ayudarlo con una consigna que era poco clara. Me tenía ahí sin decirme bien qué hacer y de pronto me dijo: 'Sabés que yo soy muy reconocido aquí y me dieron un viaje y quiero que me acompañes a Bariloche, no me podés decir que no'. Por supuesto le dije que no, que era una desubicación y después me pidió que le diera un beso. Salí rajando de ahí... y al poco tiempo hice una denuncia en la Oficina Especializada en Violencia Institucional e Integridad Policial del Ministerio Público Fiscal".

Remarca que a la Policía llegó por vocación y por urgencias. "Yo trabajaba en una panadería como ayudante de repostería y era un trabajo muy esclavizante para alguien que tenía una hija chiquita. Me gustaba ser policía, lo sentía, no me daba lo mismo, pero siempre tuve una personalidad de ir por más, empecé a estudiar Medicina, pero tuve que dejar porque no me daban los tiempos. De todas maneras quiero retomar el estudio, pero quizás cambie por la carrera de Derecho".

Sin decirlo explícitamente, siente Nicole que su carrera en la Fuerza está prácticamente cerrada. "Tengo la sensación de que voy a ser exonerada. Me mandaron un mail desde la jefatura pidiéndome que me presente el 1° de diciembre para firmar unas notificaciones que tienen que ver con el sumario administrativo que llegó a la Oficina de Transparencia".

En sus fueros más íntimos, sabe que no hay futuro en la Policía de la Ciudad, como ella mismo posteó haciendo un collage con una frase elocuente: "Cuando sabés que definitivamente vas a morir como oficial de guardia sin privilegios ni nada".