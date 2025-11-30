Horas decisivas en Central Córdoba: la continuidad de De Felippe está en duda

Tras la eliminación ante Estudiantes, el DT analiza su futuro. Por lo pronto, este lunes el plantel debe retomar los entrenamientos.

En Central Córdoba se viven horas decisivas. La caída ante Estudiantes de La Plata no solo marcó el final del camino en el torneo, sino que abrió un escenario lleno de incertidumbre sobre la continuidad de Omar De Felippe. Según se supo, estaría más afuera que adentro.

Tras la derrota el entrenador expresó: “Nos juntaremos entre mañana (domingo) y el lunes. Hay muchas cosas para resolver, saber cuál es la idea del club y manifestar cuál es la nuestra. A partir de ahí tomaremos una decisión. No hay apuro”, afirmó. El DT remarcó que su análisis incluye aspectos deportivos, institucionales y también familiares, aunque dejó claro que no existe ningún conflicto con la dirigencia. “Yo siempre hablé del proyecto deportivo. Hay cuestiones para resolver. Ojalá encontremos lo mejor para el club y para nosotros”, señaló.

Desde la dirigencia mantienen el deseo firme de que De Felippe continúe y aseguran que harán todo lo posible para sostener el proyecto. Sin embargo, en el Oeste santiagueño reina la expectativa: serán días claves para saber si el técnico sigue o si el club deberá salir a buscar un nuevo rumbo.

Por lo pronto, este lunes el plantel debe retomar los entrenamientos pensando en la planificación del 2026, mientras la gran incógnita sigue sin resolverse.