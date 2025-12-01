El tiempo para este lunes 1 de diciembre en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y emiten una alerta amarilla por tormentas fuertes

Tras varios días de calor extremo, el SMN anticipa una jornada con 30°C de máxima, 24°C de mínima y tormentas que podrían incluir ráfagas fuertes, caída de granizo y lluvias intensas. Varias zonas de la provincia permanecen bajo alerta.

Hoy 01:42

El Servicio Meteorológico Nacional anunció que este lunes 1 de diciembre Santiago del Estero tendrá un día marcado por la inestabilidad y se espera un leve descenso de temperatura, luego de una seguidilla de jornadas sofocantes. La máxima será de 30°C y la mínima se ubicará en 24°C, en un contexto que podría derivar en tormentas durante todo el día.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el organismo, se esperan tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas de viento que oscilarán entre 42 y 50 km/h, además de abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Cabe destacar que el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas para los departamentos:

Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica.

De acuerdo al informe, el área podría verse afectada por lluvias abundantes, ráfagas que de manera localizada pueden superar los 80 km/h y acumulados de precipitación que oscilarán entre 30 y 70 mm, pudiendo ser mayores en sectores puntuales.

Por otro lado, el pronóstico extendido indica que este martes el cielo permanecerá mayormente nublado, con una máxima de 30°C y una mínima de 21°C, manteniéndose las condiciones inestables.