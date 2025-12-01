Bombazo en Central Córdoba: Omar De Felippe pegó el portazo y no seguirá siendo el DT

A pesar del esfuerzo de la dirigencia por retenerlo, el entrenador decidió terminar su segundo ciclo en el club ferroviario.

Hoy 07:50

El segundo ciclo de Omar De Felippe al frente de Central Córdoba llegó a su fin. El experimentado entrenador decidió no renovar su contrato y dar un paso al costado luego de la eliminación ante Estudiantes en los cuartos de final del Torneo Clausura, poniendo cierre a una etapa que marcó profundamente la historia reciente del club del barrio Oeste.

Tras la caída ante el Pincha, De Felippe había anticipado que debía reunirse con los dirigentes porque “había muchas cosas por resolver”. Finalmente, en ese encuentro, el DT informó su determinación de no continuar en la institución, a la que había regresado en julio de 2024 tras la salida del colombiano Lucas González Vélez.

El ciclo que termina dejó logros históricos para el Ferroviario. Bajo la conducción de De Felippe, Central Córdoba no solo se alejó definitivamente de la lucha por el descenso, sino que también alcanzó hazañas deportivas sin precedentes.

Fue campeón de la Copa Argentina 2024 y tuvo su histórica primera participación internacional: en la Copa Libertadores, donde consiguió el inolvidable triunfo ante Flamengo (actual campeón de América) en el Maracaná, y en la Copa Sudamericana, donde quedó eliminado por penales ante Lanús, que luego terminó levantando la Copa.

En el ámbito local, el Ferro mostró una competitividad sostenida, llegando a los cuartos de final del Clausura 2025, instancia en la que quedó eliminado por la mínima diferencia ante Estudiantes en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Ahora, con la salida de su entrenador más exitoso, la dirigencia deberá afrontar un doble desafío: rearmar el plantel, ya que varios jugadores no seguirán, y contratar al nuevo director técnico que encabezará el proyecto deportivo para la próxima temporada.