Cortes programados de EDESE por trabajos de mejoras para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
Martes 2 de diciembre: de 06:30 a 09:30 hs afectando a parte del barrio Huaico Hondo de Ciudad Capital (comprendido entre av. del Libertador, Avipones, Núñez del Prado y Gaspar Juárez); de 07:00 a 10:00 hs afectando a parte de la ciudad de Quimili (barrios Belgrano, Triangulo, Campo, Victoria y Fonavi 1, 2 y 4); de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Belgrano de la ciudad Capital (comprendido entre Francia, Illia, Juncal, República de Siria y Domingo Palacios) y a parte de la ciudad de Fernández (zona rural sobre RN 34); de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de los barrios Campo Contreras y Juan Díaz de Solís Ampliación de la ciudad Capital (comprendido entre Dr. Luis Barrio, Colectora Circunvalación y Lugones); de 09:30 a 12:30 hs afectando a la localidad de El 49 (dpto. Ojo de Agua) y de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Nuevo Líbano (dpto. Banda).
Miércoles 3 de diciembre: de 08:00 a 11:00 hs afectando a la localidad de Maquito (por sobre calle Independencia Prolongación, dpto. Capital); de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte de la ciudad de Loreto (Colonia Hipólito Irigoyen) y a Los Pereyra (dpto. Robles) y de 09:30 a 13:30 hs afectando a parte del barrio Borges de la ciudad Capital (comprendido entre Hamann, Enrique Avila, Monte Caseros y Pianetto).