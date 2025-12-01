Omar De Felippe explicó su salida de Central Córdoba: “El ciclo fue muy bueno, pero el club necesita otro camino”

El entrenador expresó sus sensaciones mediante una conferencia de prensa tras confirmarse su alejamiento del club ferroviario.

Hoy 11:55

Tras la confirmación de su salida como entrenador de Central Córdoba, Omar De Felippe brindó una conferencia de prensa en la que detalló los motivos de su decisión y repasó sensaciones de un ciclo que calificó como “espectacular”. El presidente José Alfano encabezó el encuentro y agradeció públicamente el trabajo del DT y los resultados obtenidos.

De Felippe comenzó reconociendo que se trató de “una decisión difícil”, marcada por todo lo que vivió en la institución. “El sueño empezó con un llamado y lo que hemos vivido fue espectacular. Agradezco a la gente, a los dirigentes y a los jugadores. Vivimos cosas impensadas”, expresó al inicio de su mensaje.

El entrenador remarcó que la determinación se tomó “convencido” de que el club y él mismo necesitan “seguir otro camino”. “No hay ningún problema con nadie. Uno cree que los ciclos comienzan y terminan. Creo que es la mejor decisión para todos”, afirmó. Dejó en claro que no se trata de una renuncia en términos conflictivos: “Yo no me estoy yendo, creemos que este es el mejor momento para darle la posibilidad a otro cuerpo técnico que venga con su proyecto”.

Durante sus palabras, destacó el apoyo del hincha ferroviario, al que agradeció por acompañar “en los momentos buenos y complicados”. “Me llevo el cariño de todos. Los voy a extrañar mucho”, señaló con emoción, asegurando que los resultados del ciclo fueron “muy buenos” y que intentó dejar una forma clara de trabajar.

De Felippe también analizó el desgaste acumulado después de un año “muy difícil y a la vez muy lindo”, reconociendo que tanto él como su cuerpo técnico necesitan una mayor estabilidad familiar. “Cumplimos lo que teníamos que hacer en este Central Córdoba. No hay ningún problema ni nada de lo que quisieron instalar”, aclaró.

En su repaso deportivo, subrayó la identidad alcanzada por el equipo y los logros obtenidos, incluida la participación en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Además, volvió a recordar algunas situaciones arbitrales que afectaron al plantel: “Nos dolía cuando nos criticaban, pero cuando nos perjudicaban nadie decía nada. Contra Vélez no nos cobraron un penal en la final y hasta hoy nadie dijo nada”.

Aun así, se mostró satisfecho por haber cumplido el objetivo principal: “Dejar al equipo en Primera”. También elogió a la dirigencia: “Hicieron las cosas dentro de sus posibilidades y estuvieron muy bien”.

Antes de despedirse, dejó abierta la posibilidad de un futuro regreso: “Quizás es un hasta luego, uno nunca sabe”. Y concluyó con un deseo para la institución: “Espero que al club le vaya bárbaro”.