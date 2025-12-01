Ingresar
El emotivo video de Central Córdoba para despedir a De Felippe: "Gracias por habernos hecho tocar la gloria"

El club ferroviario revivió momentos en sus redes sociales del segundo y exitoso paso del entrenador por el club.

Hoy 14:21

Omar De Felippe se fue de Central Córdoba pero deja un recuerdo imborrable. El entrenador guió al Ferroviario a la obtención de la Copa Argentina 2024 y lo puso por primera vez en su historia en el plano internacional, compitiendo en las Copas Libertadores y Sudamericana.

Tras el anuncio de la salida del DT, el club recordó el segundo ciclo del entrenador por el club con emotivos videos posteados en sus redes sociales. 

