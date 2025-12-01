Operativo policial en el norte santiagueño: incautaron más de 500 kilos de hojas de coca

Un control de rutina realizado en plena madrugada del lunes por efectivos de la Comisaría N.º 53 permitió detectar maniobras sospechosas vinculadas al traslado de mercadería ilegal.

Personal de la Comisaría 53º de El Bobadal realizó un control vehicular que derivó en allanamientos, el secuestro de 26 bultos de hoja de coca y la intervención de la Justicia Federal. Cuatro hombres oriundos de Salta fueron identificados y dos vehículos quedaron retenidos.

Un control de rutina realizado en plena madrugada del lunes por efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 53 permitió detectar maniobras sospechosas vinculadas al traslado de mercadería ilegal. El procedimiento comenzó cerca de las 00.40 cuando un Chevrolet Onix, conducido por un hombre de 36 años y acompañado por otro de 44 —ambos de Orán, Salta— fue demorado en el puesto de control del ingreso al pueblo. Ambos manifestaron ser familiares de un sujeto conocido en la zona, aunque mostraron nerviosismo ante las preguntas del personal policial.

Tras este primer control, los uniformados efectuaron un recorrido por inmediaciones de la vivienda vinculada con la información brindada por estas personas, donde advirtieron la presencia de una Renault Duster estacionada. Desde el interior salió un hombre de alrededor de 30 años, con acento salteño, quien aseguró tener problemas mecánico e ingresó nuevamente al inmueble, escuchándose voces desde el interior y por el estado del rodado generaron sospechas, por lo que se consultó con Fiscalía de Termas de Río Hondo, y se dispuso que se deje puesto de consigna en el lugar hasta obtener una orden de allanamiento.

Ya en horas de la mañana, la policía irrumpió en la vivienda señalada, donde halló 26 bultos de nailon azul con más de 515 kilos de hoja de coca y procedió a la reducción de dos maculinos, que se encontraban en el interior de la vivienda. La Justicia Federal dispuso el secuestro de la carga, la identificación de los cuatro involucrados y la retención de ambos vehículos, los que fueron requisados sin hallarse sustancias prohibidas, por lo que sus ocupantes recuperaron la libertad.

El procedimiento refuerza el intenso trabajo policial que se desarrolla en el norte santiagueño, donde los controles permanentes continúan evitando el transporte de mercadería ilegal por la provincia.