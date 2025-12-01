El Roperito Solidario lanza su campaña “Abrigando la Navidad, con solidaridad”

“Abrigando Almas - Roperito Solidario” inició una colecta de juguetes y alimentos navideños para acompañar a niños y familias en situación de vulnerabilidad.

Hoy 18:05

La agrupación solidaria “Abrigando Almas – Roperito Solidario” anunció el lanzamiento de su campaña navideña “Abrigando la Navidad, con solidaridad”, una iniciativa que busca reunir juguetes y alimentos para acompañar a niños y familias que atraviesan situaciones de necesidad durante las fiestas.

El objetivo, explicaron desde la organización, es claro: “hacer que la Navidad sea un poco más especial para quienes más lo necesitan”, además de promover valores de solidaridad, generosidad y compromiso comunitario en esta época del año.

Cómo será la campaña

Karina Núñez, responsable del Roperito Solidario, detalló a este medio las estrategias previstas para impulsar la colecta:

“Colocaremos cajas de donación en escuelas, iglesias, centros comerciales y oficinas. También haremos posteos en redes sociales con actualizaciones, pediremos a empresas que se sumen con donaciones y organizaremos eventos como festivales o ferias para recaudar fondos y alimentos.”

Núñez remarcó que todas estas acciones estarán abiertas a quienes deseen colaborar:

“Queremos que cada persona que sienta el deseo de ayudar pueda hacerlo. Nos pueden escribir para sumarse. Cada aporte cuenta.”

La campaña se extenderá hasta el 20 de diciembre, con el objetivo de que el día 22 se pueda entregar todo lo recolectado y concretar esta iniciativa “creada con tanto amor y dedicación”.

Qué se puede donar

La agrupación recibirá:

-Juguetes nuevos o en buen estado para niños de todas las edades.

-Alimentos navideños no perecederos, como budines, chocolates, galletas, pan dulce y otros productos típicos de la época.

-Aportes económicos por transferencia, destinados a gastos organizativos como bolsitas, adornos y materiales necesarios para los regalos.

“Hagamos una Navidad inolvidable”

Con profundo entusiasmo, Núñez expresó:

“Vamos a hacer que esta Navidad sea inolvidable para aquellos que lo necesitan.”

Finalmente, la agrupación invitó a todos los santiagueños a sumarse a través del WhatsApp 3856116686 o mediante sus redes sociales: @AbrigandoAlmas en Facebook e Instagram.