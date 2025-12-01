Ingresar
La fiebre por Stranger Things llegó a Santiago: probamos la hamburguesa de McDonald’s inspirada en el Upside Down

Un fenómeno global desembarcó en la ciudad: McDonald’s lanzó una hamburguesa especial de Stranger Things y Diario Panorama fue a probarla.

Hoy 18:31

La llegada del quinto capítulo de Stranger Things volvió a encender el fanatismo por la serie, y esta vez la experiencia no quedó solo en la pantalla. McDonald’s lanzó una hamburguesa temática inspirada en el Upside Down, y la repercusión fue inmediata. Diario Panorama salió a ponerla a prueba y registrar qué tan fiel es la propuesta al universo creado por los hermanos Duffer.

Una hamburguesa “del revés” y con guiños a la serie

La experiencia continuó en un local de McDonald’s, donde se puso a prueba la misteriosa y llamativa hamburguesa inspirada en la trama de Hawkins. Fiel a la estética de Stranger Things, la edición especial se caracteriza por:

-Estar armada al revés, en referencia directa al paso entre el mundo real y el Upside Down.

-Tener un toque picante, que aporta una sensación de “peligro controlado”, muy acorde a la tensión que vive el grupo de amigos en cada temporada.

-Presentarse en una caja diseñada como una radio, elemento icónico utilizado por los personajes para comunicarse y detectar presencias del Mundo del Revés.

Estos detalles despertaron curiosidad entre los fanáticos, que ya comenzaron a compartir sus propias reseñas y reacciones en redes sociales.

Una campaña que genera sensación entre fanáticos y curiosos

La activación de McDonald’s apunta no solo a quienes siguen la serie, sino también a quienes buscan vivir experiencias gastronómicas diferentes. En Santiago del Estero, la propuesta no pasó desapercibida y generó un crecimiento en la afluencia de jóvenes y familias que querían conocer la hamburguesa “del revés”.

El impacto visual, el guiño al Shadow Monster y el uso de elementos reconocibles de la historia lograron conectar rápidamente con la audiencia local.

Stranger Things, más presente que nunca

Con su regreso global, Stranger Things volvió a instalar personajes, símbolos y escenas emblemáticas en la cultura pop. Y ahora, la serie suma un nuevo capítulo fuera de la pantalla: una hamburguesa que invita a sentir —aunque sea por un momento— que el Mundo del Revés está un poco más cerca.

TEMAS Santiago del Estero Stranger Things McDonald`s

