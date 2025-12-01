Fuerte choque en el barrio Congreso terminó con dos conductores trasladados al Hospital Regional

El siniestro ocurrió en la esquina de Alsina y Santa Fe, donde una motocicleta y un automóvil impactaron y dejaron como saldo a una mujer de 31 años y un hombre de 69 heridos, ambos derivados al centro de salud.

Hoy 19:59

Un fuerte accidente dejó dos personas lesionadas durante la tarde de este lunes, cuando una motocicleta y un automóvil impactaron mientras circulaban por el barrio Congreso.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 horas, en la intersección de avenida Alsina y calle Santa Fe, donde intervino personal a cargo del de la Comisaría Comunitaria Nº 6.

En el lugar se constató que los involucrados eran una mujer, de 31 años y con domicilio en el barrio Congreso, quien se desplazaba en una motocicleta Corven Mirage 110 cc, y un hombre, de 69 años y con residencia en el barrio Centro, conductor de un Fiat Cronos.

Ambos fueron asistidos y posteriormente trasladados al Hospital Regional, donde quedaron bajo observación.

De acuerdo con el testimonio de la motociclista, se movilizaba por Av. Alsina en sentido Oeste–Este cuando, al llegar al cruce con Santa Fe, fue colisionada por el automóvil que avanzaba en la misma dirección por dicha arteria.