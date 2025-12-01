La Municipalidad lanza una nueva edición de la Navidad Ecológica

La actividad se concreta con acciones que ratifican el compromiso del cuidado del medio ambiente.

Hoy 21:20

A modo de culminación de las actividades que se realizaron durante todo el año, la Municipalidad de la Capital junto a asociaciones vecinales y entidades de la ciudad llevará adelante una nueva edición de la Navidad Ecológica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A lo largo de esta semana habrá eco canjes en diferentes barrios en donde el municipio entregará árboles en formación o plantines a cambio de botellas de plástico, para que puedan ser recicladas en el proceso de fabricación de ladrillos ecológicos que del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).

El martes 2 estas acciones se realizarán en la plaza Saint Germés; el miércoles 3 en el barrio Parque del Río I; el jueves 4 en el barrio René Favaloro; el viernes 5 en la plaza Sarmiento, entre otros lugares. Estas actividades serán en el horario de 21 a 23 horas.

También como cada año, en la explanada de la Municipalidad se instalará un árbol navideño y otras ornamentaciones elaborados con materiales reutilizados como envases plásticos, con la participación de la comunidad.

En tanto, el 8 de diciembre se realizará el tradicional encendido de luces ornamentales de la plaza Libertad y del centro. Esa noche habrá actividades culturales e intervenciones artísticas.