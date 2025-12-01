Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 DIC 2025 | 0º
X
Locales

La Municipalidad lanza una nueva edición de la Navidad Ecológica

La actividad se concreta con acciones que ratifican el compromiso del cuidado del medio ambiente.

Hoy 21:20
eco canje

A modo de culminación de las actividades que se realizaron durante todo el año, la Municipalidad de la Capital junto a asociaciones vecinales y entidades de la ciudad llevará adelante una nueva edición de la Navidad Ecológica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A lo largo de esta semana habrá eco canjes en diferentes barrios en donde el municipio entregará árboles en formación o plantines a cambio de botellas de plástico, para que puedan ser recicladas en el proceso de fabricación de ladrillos ecológicos que del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU).

El martes 2 estas acciones se realizarán en la plaza Saint Germés; el miércoles 3 en el barrio Parque del Río I; el jueves 4 en el barrio René Favaloro; el viernes 5 en la plaza Sarmiento, entre otros lugares. Estas actividades serán en el horario de 21 a 23 horas.

También como cada año, en la explanada de la Municipalidad se instalará un árbol navideño y otras ornamentaciones elaborados con materiales reutilizados como envases plásticos, con la participación de la comunidad.

En tanto, el 8 de diciembre se realizará el tradicional encendido de luces ornamentales de la plaza Libertad y del centro. Esa noche habrá actividades culturales e intervenciones artísticas.

TEMAS navidad ecológica

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Hallaron sin vida a un joven de 30 años dentro de una vivienda en el barrio Jerarquizado Municipal
  2. 2. Tragedia en Los Quiroga: un adolescente de 14 años murió en un violento choque entre una moto y una camioneta
  3. 3. El tiempo para este lunes 1 de diciembre en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y emiten una alerta amarilla por tormentas fuertes
  4. 4. La postal navideña de Luisana Lopilato que despertó sospechas de embarazo
  5. 5. En vivo: Racing recibe a Tigre buscando el boleto a las semifinales del Torneo Clausura
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT