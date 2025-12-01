Autoridades del SEADE asumieron un nuevo mandato tras ganar las elecciones de agosto

La nueva comisión directiva quedó conformada por Enzo Rearte, Marcelo Murad y Cesar Laffargue.

Hoy 22:36

En un acto realizado, este lunes, en la sede del Sindicato de Empleados Administrativos de la Educación (SEADE), quedó formalmente constituida la nueva conducción que resultó vencedora en las elecciones celebradas el pasado 22 de agosto, donde la Lista Celeste y Blanca se impuso por amplia mayoría.

Con esta proclamación, la organización inicia su sexto mandato consecutivo, siempre respaldado por el voto de los afiliados, quienes renovaron la confianza en el mismo equipo de trabajo.

La nueva comisión directiva quedó conformada por Enzo Rearte como Secretario General, Marcelo Murad como Secretario Adjunto y Cesar Laffargue al frente de la Secretaría Gremial.

Durante la toma de posesión —formalizada por la Junta Electoral en el local del sindicato— los dirigentes destacaron que la continuidad obtenida responde al compromiso sostenido con cada afiliado y a las gestiones realizadas en beneficio del sector, lo que se traduce, según remarcaron, en un apoyo permanente por parte de la base gremial.

Desde la conducción reafirmaron que el objetivo para este nuevo período será profundizar las políticas de acompañamiento, defensa de derechos laborales y fortalecimiento institucional dentro del ámbito educativo administrativo.