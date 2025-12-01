Gobierno amplía por DNU el presupuesto de la SIDE y destina más de $26 mil millones para sueldos

La medida, publicada en el Boletín Oficial, responde a la falta de un presupuesto aprobado y a la necesidad de cubrir gastos operativos del organismo de inteligencia.

Hoy 23:30

El Gobierno destinó, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial (B.O), $26.117.900.000 a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La gran mayoría de ese monto es para el pago de sueldos del personal, según se desprende del propio documento, con casi $20 mil millones para ese rubro, según detallaron fuentes del Poder Ejecutivo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la Casa Rosada explicaron que, básicamente, no alcanzó el monto que se había destinado inicialmente al organismo y hubo que ampliarlo. “Se sacó un DNU de reconducción del presupuesto, porque no hay presupuesto”, dijeron en referencia a la ausencia de una aprobación vía parlamentaria de los gastos e ingresos del Estado desde 2022.

“No es un aumento técnicamente. Es que el presupuesto prorrogado 2024 alcanzó hasta ahora y para terminar el año hay que aumentar el presupuesto”, ampliaron en relación a lo asignado y que figura entre los gastos públicos del organismo que, a diferencia de otros, también tiene uno de “gastos reservados” por las características del trabajo que realizan.

Sobre lo publicado este lunes en referencia a los gastos, en la Casa Rosada sostuvieron: “La Secretaría de Inteligencia es uno de los tantos organismos del Estado que se quedó sin fondos”. Y recalcaron que la gran mayoría del financiamiento se va en sueldos, como se desprende de los documentos oficiales publicados en el Boletín Oficial.

El tema creció luego de que el exdiputado peronista Alejandro “Topo” Rodríguez afirmó en su cuenta de la red social X que se destinaron “350 millones de pesos para cubiertas, 300 millones de pesos para prendas de vestir y 40 millones de pesos para utensillos de cocina y comedor” en la ampliación presupuestaria de la SIDE.

Fuentes del área de Inteligencia explicaron que el hecho de que figuren esos ítems corresponde con nomencladores de los sistemas de la administración pública para encasillar los gastos, pero no necesariamente implica que sean esos exactamente.

“Se ponen utensillos de cocina, pero puede ser que se hayan comprado hornos para determinadas bases que hay en diferentes puntos del país o bien otros elementos de mayor valor que un cuchillo o un tenedor como parece desprenderse de ahí”, detalló una voz conocedora de la materia.

“Lo mismo con las cubiertas. Pueden englobarse ahí otros gastos para la flota de automotores que es realmente muy amplia y requiere actualizaciones”, detallaron. El punto en que insistieron es que el mayor porcentaje de lo destinado es para sueldos de personal. “Casi 20 mil millones de 26 mil millones”, graficaron.

La SIDE está bajo la órbita de Sergio Neiffert, desde junio de 2024, tras la salida de Silvestre Sívori, primer responsable de la Inteligencia local de la administración libertaria. Neiffert quedó en el epicentro de una polémica cuando se supo que mantuvo una fuerte discusión en su propia casa con José Lago Rodríguez, subsecretario bajo su órbita.

A su vez, Lago Rodríguez estaría bajo la mira la División de Asuntos Internos (DAI) del organismo por un viaje a Azerbaiyán, que de acuerdo a información publicada en el sitio Sección País habría sido financiado con fondos reservados y disfrazado de misión oficial, pero que supuestamente habría sido para asistir como espectador a una carrera de Fórmula 1 en la que participó el argentino Franco Colapinto.

El viaje fue en septiembre junto al director del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), Alejandro Colombo, bajo el pretexto de participar de un foro.