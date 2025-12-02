El tiempo para este martes 2 de diciembre en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y una jornada con mucha humedad

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable, con precipitaciones aisladas en las primeras horas y cielo mayormente nublado durante el resto del día.
Santiago del Estero tendrá este martes 2 de diciembre una jornada marcada por la inestabilidad y la elevada humedad, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El organismo anticipa una máxima de 30° y una mínima de 24°, con probables chaparrones durante la mañana, mientras que el resto del día se presentará con cielo mayormente nublado.
La humedad, que se mantendrá por encima del 70%, será uno de los factores destacados de este martes, generando una sensación térmica más elevada y un ambiente pesado durante las horas centrales.
Por otro lado, el pronóstico extendido señala que este miércoles Santiago tendrá una jornada mayormente nublada, con una máxima de 35° y una mínima de 20°, en un escenario que aún mantiene condiciones de inestabilidad en la región.