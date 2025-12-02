Demencial: hermanos le dispararon a un joven por lavarles mal la camioneta

Sucedió en el barrio Tradición. Los acusados dispararon con un aire comprimido contra el denunciante al que acusaron de "hacer un mal trabajo".

Hoy 07:53

Un joven estudiante vivió un dramático momento —pasadas las 15 de ayer— cuando dos hermanos se presentaron en su casa a exigir la devolución del dinero que habían pagado por un trabajo "mal hecho" que la víctima realizó y después le dispararon, afortunadamente sin lesionarlo.

El grave episodio, que sucedió a plena luz del día y por fortuna no terminó en tragedia, se conoció cuando el damnificado —de 26 años— pidió ayuda a los efectivos de la Comisaría Tercera y allí y informó que cuando estaba en su casa (sobre calle Camino del Inca) le realizaron un disparo.

Según consta en la denuncia que realizó el damnificado, él se dedica a realizar trabajos de estética vehicular en un taller que tiene en su vivienda y el pasado jueves los acusados —de apellido Ríos, residente en el barrio América del Sur— habían contratado sus servicios.

En el marco de ese acuerdo —siempre en función a la denuncia del damnificado— los Ríos le dejaron en su domicilio una camioneta Ford Ranger a la que debía hacer una limpieza. Una vez finalizado tal trabajo, éste les cobró 150.000 pesos.

El estudiante sostuvo que sus clientes se retiraron sin objeción, pero regresaron ayer —cuatro días más tarde— para exigirle la devolución de la plata entendiendo que el trabajo estaba "mal hecho".

El joven les manifestó que no podía regresarles la plata por lo que ante la insistencia de los acusados que estaban "pesados", les entregó $40.000 en efectivo y éstos se retiraron del inmueble.

La víctima mal creyó que la situación iba a quedar ahí. Según sus dichos, los hermanos regresaron —casi sobre sus pasos— y desde el interior de la camioneta le realizaron un disparo con un rifle de aire comprimido.

El damnificado expresó que el proyectil impactó en el baúl de su automóvil que estaba estacionado en el lugar causándole daños.

Luego el fiscal Angel Belluomini dispuso que se dé intervención a la Brigada de Investigaciones y se realice un relevamiento por el sector en busca de las cámaras de seguridad.