Niv Sultan protagoniza el thriller policial "Murder at the Dead Sea"

La estrella de “Tehran” encabeza esta serie de siete episodios que combina misterio, crimen y tensión psicológica, ambientada en un hotel en cuarentena a orillas del Mar Muerto.

Hoy 08:03

La actriz israelí Niv Sultan, reconocida internacionalmente por su papel en “Tehran”, encabeza ahora el elenco de “Murder at the Dead Sea”, el nuevo thriller policial producido por Yoav Gross Productions, la misma compañía detrás de títulos como “Nutuk”, “Red Skies” y “Manayek”.

La serie, de siete episodios, cuenta con la distribución mundial de Keshet International, que presentará el proyecto ante compradores en el London TV Screenings el próximo 24 de febrero. Actualmente en posproducción, el estreno en Keshet 12 está programado para el 22 de diciembre.

Creada por Raz Yuvan (“Kfula”, “Hezi and Sons”) y dirigida por Tomer Shani (“Carthargo”, “Nehama”), la ficción combina misterio, crimen y tensión psicológica en un contexto tan particular como actual.

Un asesinato en plena pandemia

Ambientada a orillas del Mar Muerto, “Murder at the Dead Sea” comienza con la muerte de Sarah Hacohen, una reconocida estrella pop cuyo cuerpo cae desde el noveno piso de un hotel en cuarentena durante el punto más crítico de la pandemia. Lo que inicialmente parece un suicidio se transforma rápidamente en un entramado de engaños, traiciones y asesinato.

Niv Sultan

Aislada junto a un grupo de desconocidos, la joven investigadora policial Revi Shem-Tov, interpretada por Sultan, deberá descubrir la verdad mientras cada huésped revela secretos potencialmente más peligrosos que el propio virus.

Una reinvención del misterio clásico

“‘Murder at the Dead Sea’ es un thriller de alto nivel que reinventa el clásico enigma de habitación cerrada para la audiencia global actual”, destacó Kelly Wright, directora de distribución de Keshet International, quien además elogió la actuación de Sultan y la singularidad de la locación.

Por su parte, Karni Ziv, directora de drama y comedia de Keshet 12, señaló que la serie “combina la tensión de ‘And Then There Were None’ con la narrativa cinematográfica de ‘The White Lotus’”, trasladando el género a un hotel COVID en un escenario exótico y cargado de suspenso.