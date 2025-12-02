Maxi López destapó el gesto que lo marcó de Wanda Nara y Mauro Icardi

El exfutbolista sorprendió al revelar una situación que vivió tras el casamiento de su ex, y que aún le genera indignación.

Hoy 09:22

Después de 12 años, Maxi López habló públicamente de su separación de Wanda Nara y confirmó que entre ellos se había terminado el amor. Si bien intentaron seguir adelante por la familia que tenían, el vínculo se volvió tóxico y todo terminó en medio de un escándalo, ya que ella no tardó en refugiarse en los brazos de Mauro Icardi.

En diálogo con Yanina Latorre, el ex River aseguró que nunca fue amigo del rosarino, pero que sí lo ayudó bastante durante sus primeros años en Europa, como también hizo con otros jugadores. López luego se puso filoso al exponer la terrible maldad que su exmujer y Mauro le hicieron luego de casarse y no le tembló la voz para exponer a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

“Cuando no me dejaban ver a los chicos eran los dos y yo recibía llamadas y mensajes de los dos”, rememoró con angustia por aquellos años en los que no pudo tener contacto con Valentino, Constantino y Benedicto.

Esta edición de MasterChef Celebrity (Telefe) llegó cargada de polémicas. Una prueba de ello sería el dato que salió en las últimas horas y que salpica a Maxi López, una de las estrellas de la competencia: aseguran que varios de sus compañeros no se lo bancan.

Según Juan Etchegoyen de Mitre Live, los compañeros del exfutbolista están furiosos por un supuesto trato preferencial que recibiría.

“Desde que Maxi López hizo el viaje a Europa a ver a su esposa. Todos están recalientes porque no se bancan sus privilegios“, aseguró el periodista de espectáculos. Sin embargo, el ex River intenta tener la mejor onda con todos, y ya evidenció la química especial con Wanda Nara, con quien estuvo casado y tuvo tres hijos.