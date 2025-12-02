Danza de nombres en Central Córdoba: quiénes suenan para suceder a De Felippe

Tras la salida del DT, la dirigencia ferroviaria evalúa los candidatos a dirigir al equipo en la temporada 2026.

Hoy 09:52

La salida de Omar De Felippe abrió un fuerte movimiento en Central Córdoba, donde la dirigencia ya evalúa candidatos para asumir en la temporada 2026. Entre las alternativas, un nombre de peso empezó a tomar protagonismo: Ricardo Gareca.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Tigre, de extensa trayectoria internacional y reciente experiencia en selecciones como Perú y Chile, aparece como una opción concreta aunque todavía en una etapa preliminar. Su posible llegada sorprendió en el ambiente ferroviario por la magnitud del entrenador. Desde su entorno aseguran que volver a dirigir en Argentina es un desafío que lo motiva y que el proyecto del Ferroviario no le resulta ajeno. Si las pretensiones económicas se ajustan, su arribo podría transformarse en una opción real para 2026.

Ricardo Gareca

Mientras tanto, la dirigencia avanza con cautela. La salida de De Felippe derivó en una avalancha de ofrecimientos: más de 20 entrenadores llegaron en menos de dos días, reflejando el interés que genera el club en el mercado. Dentro de ese amplio abanico, algunos nombres lograron posicionarse mejor que otros.

Uno de ellos es Lucas Pusineri, recientemente desvinculado de Atlético Tucumán. Más allá de no haber logrado en su segundo ciclo los resultados de su etapa inicial, mantiene una valoración positiva en Central Córdoba. Incluso, antes de la llegada de De Felippe, había sido el técnico que estuvo más cerca de cerrar su desembarco en el club.

También está en carpeta la dupla Favio Orsi – Sergio Gómez, campeones del Torneo Apertura con Platense. Tras dar un paso al costado, esperan un proyecto convincente para volver a dirigir, y el del Ferroviario aparece entre los que más los seduce. No son la primera opción, pero sí figuran entre los entrenadores observados.

Lucas Pusineri

Otros nombres ofrecidos en las últimas horas fueron Alejandro Orfila y Sebastián Méndez. Orfila, con experiencia en Gimnasia La Plata, se destaca por su perfil ordenado y su trabajo con juveniles. En tanto, el Gallego Méndez, con rodaje en primera división y ascensos en su carrera, aparece como una alternativa interesante aunque todavía sin contactos formales.

Central Córdoba enfrenta un desafío inmediato: definir al sucesor de De Felippe para comenzar a planificar el plantel 2026. El tiempo apremia y la necesidad de orden deportivo obliga a tomar decisiones rápidas.