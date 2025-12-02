Añatuya se prepara para iluminar la Navidad con su imponente árbol

La ciudad espera con entusiasmo la inauguración del árbol de 36 metros, que se encenderá este lunes 8 de diciembre en el Barrio Obrero Norte, prometiendo una noche mágica para todos los añatuyenses.
La ciudad de Añatuya está en plena cuenta regresiva para la gran inauguración de su Árbol de Navidad, un evento que promete reunir a vecinos de todas las edades en una celebración única. Con 36 metros de altura, 800 metros de tira LED y 490 luces led, el árbol se erige como el más grande de la ciudad.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
El proyecto nació de la iniciativa de Luis Toledo, quien junto a su hijo David Toledo trabajó intensamente en la instalación de las luces, con el objetivo de ofrecer una experiencia inolvidable para el barrio y la ciudad.
La inauguración tendrá lugar este lunes 8 de diciembre a las 22 horas, en la intersección de calle Maipú y Teniente Ibáñez, en el Barrio Obrero Norte. La comunidad añatuyense está invitada a disfrutar de una noche llena de luces, música y espíritu navideño, marcando el inicio de la temporada festiva de la ciudad.