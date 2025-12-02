Añatuya se prepara para iluminar la Navidad con su imponente árbol

La ciudad espera con entusiasmo la inauguración del árbol de 36 metros, que se encenderá este lunes 8 de diciembre en el Barrio Obrero Norte, prometiendo una noche mágica para todos los añatuyenses.

Hoy 11:29

La ciudad de Añatuya está en plena cuenta regresiva para la gran inauguración de su Árbol de Navidad, un evento que promete reunir a vecinos de todas las edades en una celebración única. Con 36 metros de altura, 800 metros de tira LED y 490 luces led, el árbol se erige como el más grande de la ciudad.

El proyecto nació de la iniciativa de Luis Toledo, quien junto a su hijo David Toledo trabajó intensamente en la instalación de las luces, con el objetivo de ofrecer una experiencia inolvidable para el barrio y la ciudad.

La inauguración tendrá lugar este lunes 8 de diciembre a las 22 horas, en la intersección de calle Maipú y Teniente Ibáñez, en el Barrio Obrero Norte. La comunidad añatuyense está invitada a disfrutar de una noche llena de luces, música y espíritu navideño, marcando el inicio de la temporada festiva de la ciudad.