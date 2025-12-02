Ingresar
Los Pumas conocerán sus rivales del Mundial 2027: cuándo y a qué hora es el sorteo

El seleccionado argentino será cabeza de serie en la próxima cita mundialista.

Hoy 12:45

La Selección argentina de rugby tendrá este miércoles un día clave: conocerá a sus rivales para la fase de grupos del Mundial de Rugby 2027, cuando se realice el sorteo oficial en Sídney. El evento se llevará a cabo a las 6 de la mañana (hora de Argentina).

Los dirigidos por Felipe Contepomi integrarán el Bombo 1, gracias al sexto puesto en el ranking mundial, una posición que se consolidó tras la histórica remontada ante Escocia, donde los Pumas pasaron de perder 21-0 a ganar un partido memorable.

Argentina será cabeza de serie

La presencia en el Bombo 1 permite al seleccionado evitar en la fase inicial a gigantes como Nueva Zelanda, Sudáfrica, Inglaterra y Francia. Será la undécima participación mundialista para el conjunto nacional, que compite desde la edición inaugural en 1987.

En las últimas décadas, los Pumas se consolidaron como una potencia del rugby: alcanzaron tres semifinales (2007, 2015 y 2023), llegaron a cuartos de final en 1999 y 2011, y solo fallaron en 2019, cuando quedaron eliminados en fase de grupos.

Cómo quedaron los bombos del sorteo

Bombo 1: Argentina, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Irlanda, Francia.
Bombo 2: Australia, Escocia, Gales, Fiji, Italia, Japón.
Bombo 3: Georgia, Uruguay, España, Estados Unidos, Chile, Tonga.
Bombo 4: Samoa, Portugal, Rumania, Hong Kong, Zimbabue, Canadá.

El Mundial 2027 estrenará un nuevo formato: serán 24 selecciones, distribuidas en seis grupos de cuatro. Clasificarán a octavos los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros, para luego iniciar la fase de eliminación directa.

Cómo le fue a Los Pumas en cada Mundial

  • 1987 – Nueva Zelanda: fase de grupos
  • 1991 – Inglaterra: fase de grupos
  • 1995 – Sudáfrica: fase de grupos
  • 1999 – Gales: cuartos de final
  • 2003 – Australia: fase de grupos
  • 2007 – Francia: tercer puesto
  • 2011 – Nueva Zelanda: cuartos de final
  • 2015 – Inglaterra: cuarto puesto
  • 2019 – Japón: fase de grupos
  • 2023 – Francia: cuarto puesto

