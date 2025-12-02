¡Todo listo! Días y horarios confirmados de las semifinales Boca-Racing y Gimnasia-Estudiantes

La Liga Profesional de Fútbol definió el cronograma de partidos y explicó el cambio de fecha del clásico platense. Enterate.

Hoy 13:48

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) de la AFA difundió los días y horarios en que se disputarán las semifinales del Torneo Betano Clausura 2025. Aunque inicialmente ambos encuentros estaban programados para el domingo 7 de diciembre, uno debió ser reprogramado por cuestiones de seguridad.

Los partidos, de eliminación directa, se jugarán el fin de semana del sábado 6 de diciembre. Los cruces confirmados son:

Boca (1A) – Racing (3A), el domingo 7 de diciembre a las 19 horas.

Gimnasia (7B) – Estudiantes (8A), el lunes 8 de diciembre a las 17 horas.

Cambio por pedido de seguridad

El clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes estaba previsto para el domingo, pero se trasladó al lunes 8 a las 17.

La modificación responde a un pedido de los organismos de seguridad bonaerenses, que advirtieron sobre la necesidad de reforzar medidas preventivas ante la coincidencia de varios eventos masivos en La Plata ese fin de semana, entre ellos dos conciertos y una carrera de TC.

La final en Santiago del Estero

Los ganadores se enfrentarán por el título en sede neutral. La Liga Profesional ratificó la fecha y el escenario:

Fecha: sábado 13 de diciembre

Hora: 21 horas

Estadio: Madre de Ciudades, Santiago del Estero