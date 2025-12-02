Boca se enfoca en la semifinal con Racing: el once que piensa Úbeda y el jugador que apunta a recuperar

El Xeneize definirá de local su pase a la final del Torneo Clausura y el DT analiza mantener la formación del partido con Argentinos Juniors.

Hoy 13:39

Boca llega encendido a las semifinales del Torneo Clausura, donde enfrentará a Racing este domingo en La Bombonera. El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa su mejor momento del año, con seis victorias consecutivas e invicto desde la llegada del “Sifón”.

La intención del entrenador es repetir la formación que viene de vencer a Argentinos Juniors, aunque se mantiene atento a una posible noticia positiva: el regreso de Alan Velasco, una de las piezas más importantes del plantel.

Velasco sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y estuvo casi dos meses fuera de las canchas. Tras perderse siete partidos, volvió a entrenar a la par del grupo esta semana y podría reaparecer en la convocatoria para el duelo decisivo. Su recuperación se suma a la reciente vuelta de Rodrigo Battaglia, otro jugador fundamental en el tramo final del año.

Mientras tanto, Úbeda planifica el equipo que intentará llevar a Boca a una nueva final. La probable formación incluye a:

Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Delgado, Palacios, Zeballos; Merentiel y Giménez.

El clásico entre Boca vs. Racing se jugará el domingo 7 de diciembre, desde las 19, en La Bombonera. El ganador se clasificará a la final del Clausura, donde espera el vencedor de Gimnasia vs. Estudiantes de La Plata.