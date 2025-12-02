Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 DIC 2025 | 27º
X
Somos Deporte

Boca se enfoca en la semifinal con Racing: el once que piensa Úbeda y el jugador que apunta a recuperar

El Xeneize definirá de local su pase a la final del Torneo Clausura y el DT analiza mantener la formación del partido con Argentinos Juniors.

Hoy 13:39

Boca llega encendido a las semifinales del Torneo Clausura, donde enfrentará a Racing este domingo en La Bombonera. El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa su mejor momento del año, con seis victorias consecutivas e invicto desde la llegada del “Sifón”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La intención del entrenador es repetir la formación que viene de vencer a Argentinos Juniors, aunque se mantiene atento a una posible noticia positiva: el regreso de Alan Velasco, una de las piezas más importantes del plantel.

Velasco sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha y estuvo casi dos meses fuera de las canchas. Tras perderse siete partidos, volvió a entrenar a la par del grupo esta semana y podría reaparecer en la convocatoria para el duelo decisivo. Su recuperación se suma a la reciente vuelta de Rodrigo Battaglia, otro jugador fundamental en el tramo final del año.

Mientras tanto, Úbeda planifica el equipo que intentará llevar a Boca a una nueva final. La probable formación incluye a:

Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Delgado, Palacios, Zeballos; Merentiel y Giménez.

El clásico entre Boca vs. Racing se jugará el domingo 7 de diciembre, desde las 19, en La Bombonera. El ganador se clasificará a la final del Clausura, donde espera el vencedor de Gimnasia vs. Estudiantes de La Plata.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Boca Juniors

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Vecinos detuvieron a un hombre que intentó huir tras ingresar a una casa en el barrio 25 de Mayo
  2. 2. Confirmado: Abel Pintos actuará en el Festival Nacional de la Chacarera
  3. 3. El Gobierno amplía por DNU el presupuesto de la SIDE y destina más de $26 mil millones para sueldos
  4. 4. El tiempo para este martes 2 de diciembre en Santiago del Estero: anuncian una máxima de 30º y una jornada con mucha humedad
  5. 5. Santiago del Estero será sede del Primer Encuentro Provincial de Comunicadores Sociales
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT