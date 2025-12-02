Ingresar
Una breve lluvia cayó en Santiago del Estero y dejó un ambiente cargado de humedad y vapor

Tras una precipitación corta que interrumpió varios días de calor extremo, la ciudad volvió rápidamente a sentir un ambiente sofocante, con sensación térmica elevada y un marcado incremento de la humedad.

Hoy 16:31

Durante la siesta de este lunes, una lluvia moderada cayó sobre Santiago del Estero luego de varios días consecutivos de temperaturas sofocantes. Sin embargo, lejos de traer alivio, el fenómeno terminó generando un ambiente más cargado.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, hacia las 16 la sensación térmica rondaba los 33°, acompañada por un alto porcentaje de humedad, producto del vapor que quedó suspendido tras la breve precipitación.

Por ahora, el pronóstico indica que el cielo permanecerá nublado durante el resto de la tarde, con condiciones todavía pesadas y un ambiente húmedo que se mantiene tras la lluvia.

