Gerardo Zamora fue elegido como uno de los "Personajes del Año 2025"

El gobernador de Santiago del Estero integrará la emblemática tapa de la revista Gente, la cual se realiza desde hace seis décadas, en reconocimiento a las figuras más influyentes del país.

La tradicional edición de fin de año de la revista Gente confirmó que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, formará parte de los “Personajes del Año 2025”, una distinción histórica que la publicación otorga desde hace seis décadas a referentes de la política, la cultura, el deporte y el mundo social de la Argentina.

Esta emblemática celebración reconoce, cada diciembre, a las personalidades que se destacaron durante los últimos doce meses en diferentes ámbitos. En esta edición, junto a Zamora, serán convocados por primera vez a la portada figuras como Marina Bellati, Ariel Staltari, Coker, Spreen, Matías Bottero, Mortedor, Marcos Giles, Martín Garabal, Mernuel, Bauleti, Daniela Celis, Lucas Spadafora, Anita Spósito, Maxi López, Albana Fuentes, Jorge de All, Juan Ingamaro, Joaquín Levinton, Yami Safdie, Nadia Coralina, Thomas Marthi y Nacho Russo.

La cita está programada para este martes 2 de diciembre, a partir de las 20:00, en el imponente Faena Art Center, un edificio emblemático diseñado por Mike McCormack y habitual sede de la producción fotográfica más esperada del año.

Los invitados desfilarán por las escalinatas del lugar sobre una alfombra de más de diez metros, antes de posar con sus looks para la icónica postal de tapa. Luego, participarán de un cóctel en la distinguida Sala Los Molinos, un espacio de 420 metros cuadrados revestido en mármol de carrara que será el punto de encuentro de las figuras convocadas.

De esta manera, Gerardo Zamora se suma al selecto grupo de personalidades que integrarán la portada más emblemática del calendario editorial argentino.