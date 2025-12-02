“Gracias por todo”: los mensajes que confirmaron dos bajas sensibles en Central Córdoba

Matías Perelló y Gastón Verón confirmaron su salida del Ferroviario con publicaciones emotivas. Ambos regresan a Argentinos Juniors tras una temporada decisiva.

Hoy 19:39

El año entra en su tramo final y Central Córdoba empieza a sentir el impacto de las primeras bajas importantes. Dos de sus futbolistas más influyentes, Matías Perelló y Gastón Verón, anunciaron en las últimas horas que no continuarán en el club y se despidieron con mensajes emotivos que generaron una fuerte respuesta entre los hinchas ferroviarios. Ambos retornarán a Argentinos Juniors, dueño de sus pases.

El primero en despedirse fue el Rayo Perelló, quien publicó un mensaje sincero en sus redes sociales: “Se va un gran año en lo individual y en lo grupal. Viví momentos hermosos y únicos con esta camiseta. Agradecido a este gran club por abrirme las puertas y brindarme lo mejor siempre. Gracias Central Córdoba por dejarme ser parte de su historia. Gracias pueblo ferroviario por tanto cariño. Siempre los voy a llevar en mi corazón”.

El extremo deja números significativos: 6 goles y 6 asistencias en 40 encuentros, consolidándose como una pieza clave por las bandas.

Poco después, fue el turno del delantero Tonga Verón, una de las figuras del año y uno de los futbolistas más queridos. En su mensaje, también expresó una profunda gratitud hacia el club: “Qué locura que fue este año, pueblo ferroviario. Paralizamos a toda la provincia con nuestra garra y nuestro hambre de llevar a este club a lo máximo. Gracias por permitirme volver a disfrutar jugar al fútbol. Siempre recordaré el cariño que me brindaron. Ferro, gracias por sacar lo mejor de mí”.

Verón cerró su temporada con 10 goles y 3 asistencias en 37 partidos, siendo uno de los goleadores del plantel.

Estas salidas se suman al anuncio del director técnico Omar De Felippe, quien comunicó que no renovará su contrato.

El plantel continuará entrenando hasta el viernes 5 de diciembre, día en que quedará licenciado. Con diez jugadores bajo contrato y dos más regresando de préstamos, la reestructuración del equipo quedará en manos del próximo entrenador.