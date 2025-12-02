Brutal ataque a un adolescente que perdió un ojo por una camiseta de Central Córdoba

El menor, de 15 años, fue agredido y su familia denunció el hecho en la Comisaría Octava.

Hoy 19:40

Un hecho de extrema violencia conmociona a Santiago del Estero: un adolescente de 15 años perdió su ojo izquierdo luego de ser brutalmente agredido por un grupo de jóvenes que, según denunció su familia, intentaron arrebatarle la camiseta de Central Córdoba.

El ataque ocurrió el sábado 29 de noviembre, cuando el menor, de apellido Esparza, regresaba de la cancha junto a amigos de su misma edad. Al llegar a la intersección de Aguirre y Lamadrid, fueron emboscados por al menos 15 agresores —entre ellos varios mayores de edad— que, armados con “tumberas”, fierros y una honda, se abalanzaron sobre ellos.

Uno de los atacantes, identificado en la denuncia como Kevin Banegas, le disparó con una honda directamente al ojo izquierdo, provocándole una perforación ocular, pérdida de córnea y daños severos en los nervios faciales.

La madre del adolescente relató que la única asistencia inmediata llegó de parte de su hermana, Daira, y una amiga, Araceli, quienes pasaban por la zona en un vehículo y se arrojaron sobre el joven para intentar frenar la golpiza. Pese a las maniobras, la agresión continuó.

La familia denunció además que vecinos del barrio Sarmiento —de donde serían los agresores— se negaron a declarar, dificultando el avance de la causa. Aun así, lograron recopilar fotos, nombres y audios que describen cómo y por qué ocurrió el ataque, cuyo origen habría sido “un pedazo de tela blanco y negro”, la camiseta del club ferroviario, según dijo la madre del joven agredido.

El adolescente fue operado de urgencia y los médicos debieron extraerle el ojo izquierdo. “Podrían haberle quitado la camiseta y no su ojito”, lamentó su mamá, mientras la familia continúa reuniendo pruebas y testigos para que se haga justicia.