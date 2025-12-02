Una joven argentina fue asesinada por su pareja en Alicante y el caso conmociona a España

La víctima, de 29 años, fue apuñalada en su vivienda por su pareja, un hombre de 34 años que luego se quitó la vida. No había denuncias previas y la pareja, ambos argentinos, estaba en proceso de separación.

Una mujer argentina de 29 años fue asesinada este martes por su pareja, un hombre de 34 que se quitó la vida después de apuñalar a la víctima. El hecho ocurrió, en su vivienda de Alicante, este de España.

Fuentes de la investigación informaron que no existían denuncias previas de la mujer contra su asesino. Tampoco constaba registro alguno en el sistema Viogen, empleado por la policía española para vigilar a agresores machistas en el país.

Según el diario Sucesos, la pareja estaba en proceso de separación. Tanto la mujer como el presunto asesino eran argentinos, informó el periódico.

En el 65,9% de los asesinatos machistas que se cometieron a lo largo de 2025 en España, las víctimas eran extranjeras, como es el caso de la mujer asesinada hoy en Alicante.

Quién era la mujer asesinada

La pareja tenía un hijo, de entre dos y tres años de edad, que en el momento del crimen se encontraba en una guardería de la ciudad.

Fue un familiar de la pareja, también de nacionalidad argentina, el que descubrió los cuerpos tras oír gritos procedentes del interior del domicilio, al que consiguió acceder rompiendo la puerta a patadas.

En la vivienda encontró cerca de la puerta principal el cadáver de la víctima, que presentaba numerosas heridas de arma blanca, principalmente en el pecho. En otro cuarto se hallaba el cadáver del supuesto asesino, que se habría ahorcado después de cometer el crimen.

Los cadáveres fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Alicante para los exámenes forenses. Efectivos de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía recolectaron evidencias para la investigación.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó en la red social X que está recabando los datos del asesinato que. De confirmarse la naturaleza machista del homicidio, elevaría a 42 el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en España y a 1337 desde 2003.

El hijo de la pareja sería el menor número 23 que quedado huérfano por la violencia machista en lo que va de año en el país, 491 desde 2013.